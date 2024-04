Nočno nebo nad Slovenijo 'prestrelil' hudičev komet

Komet 12P/Pons-Brook, ki so mu zaradi "rogov" nadeli tudi ime hudičev komet, se je zvečer pojavil tudi nad našimi kraji. Nad Lendavo ga je v objektiv ujel tudi naš bralec, ki nam je posredoval posnetek.

Za komet so značilni nenadni izbruhi svetlosti, ki se zgodijo vsakič, ko se začne približevati Soncu. V preteklem letu mu je svetlost poskočila najprej za 100-krat, potem pa še za-15 krat.

Gre za periodični nebesni pojav, ki pa ga marsikdo ne bo mogel več nikoli videti, zato se to noč zagotovo splača zazreti v nebo. Zemljo bo namreč naslednjič obiskal šele čez 71 let. Komet se je sicer najbolje videlo kmalu po sončnem zahodu.

Kot je za naš portal že marca povedala astrofizičarka in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter članica Astronomske skupine Dunja Fabjan, se bo komet Soncu najbolj približal prav 21. aprila letos. Do tega datuma mu sij narašča.

Komet Pons-Brooks so sicer odkrili že v 19. stoletju, nam je povedala znanstvenica. "Prvič ga je leta 1812 opazil Jean-Louis Pons, približno 71 let kasneje pa ga je (ponovno) odkril William Robert Brooks."