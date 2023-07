Nočno neurje popolnoma razdejalo šotorišče v Čezsoči

Vremenska ujma je veliko preglavic povzročilo tudi na severnem Primorskem. Sredi noči so morali gasilci na varno prepeljati udeležence dveh taborov na območju Bovca in Tolmina. Močan veter je v vasi Čezsoča odkril tudi več streh stanovanjskih hiš in ostrešje objekta čistilne komunalne naprave, neurje pa je v zgornjem Posočju na ceste podrlo tudi več dreves in povzročilo zemeljski podor pred mejnim prehodom z Italijo.

Policija je bila ob 2.45 obveščena, da je nočno neurje z orkanskim vetrom v planinskem taboru v Čezsoči poškodovalo šotorišča. V omenjenem taboru je bilo skupno 65 otrok in 15 odraslih spremljevalcev, so popoldne sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Bovški policisti so tamkajšnjim gasilcem nudili pomoč pri prevozu udeležencev tabora na varno v gasilski dom v Bovec, enako so naredili tudi tolminski možje postave. Na območju Zatolmina je namreč taborilo večje število skavtov, ki so jih gasilci prav tako prepeljali na varno v gasilski dom v Tolminu, kjer so prenočili. Poškodovanih na srečo ni bilo.

Močan veter je v vasi Čezsoča odkril tudi več streh stanovanjskih hiš in ostrešje objekta čistilne komunalne naprave. Na območju občine Bovec, kjer se je močno neurje razbesnelo v zgodnjih jutranjih urah, se je podrlo več dreves, zaradi česar so bile zaprte številne ceste. Aktivirani so bili gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom in PGD Srpenica ter delavci cestnega podjetja, ki so na cestah odstranjevali podrta drevesa in posledice neurja, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Cesta od Srpenice proti Bovcu je bila polovično zaprta, več stranskih cest pa popolnoma zaprtih. Neurje z močnim dežjem in vetrom je besnelo tudi na območju občine Kobarid. Gasilci PGD Kobarid so na cestah odstranjevali podrta drevesa in posledice neurja. Na cesti od Robiča proti mejnemu prehodu z Italijo je zemeljski podor zaprl polovico cestišča.

