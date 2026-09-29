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Slovenija

Nočno parkiranje v Ljubljani bo cenejše

Ljubljana, 29. 09. 2026 09.00 pred 15 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA D.L.
Parkiranje v Štepanjskem naselju

Ljubljanski mestni svetniki so na ponedeljkovi skoraj sedemurni seji sprejeli predlog strategije športa Mestne občine Ljubljana (Mol) do leta 2035, s katero želijo, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica. Potrdili so tudi znižanje cene nočne parkirnine za osebna vozila v vseh treh parkirnih conah na dva evra na noč in odločili, da letovišča v Poreču ne bodo prodajali.

Parkiranje
Parkiranje
FOTO: Luka Kotnik

Mestni svetniki so na seji soglašali z dopolnilom župana k spremembam in dopolnitvam odloka o urejanju prometa, s katerim so znižali ceno nočnega parkiranja v vseh treh conah s štiri na dva evra.

S spremembo odloka so tudi določili višino parkirnine za parkiranje v občinskih parkirnih hišah za abonente stanovalce v soseski, in sicer 50 evrov na mesec. S črtanjem pogoja za pridobitev parkirne dovolilnice pa so stanovalcem na območju cone 2 in 3 omogočili, da lahko pridobijo parkirne dovolilnice za prvo, drugo in tretje vozilo in obenem parkirni prostor v občinski parkirni hiši, če imajo sklenjeno pogodbo za najem, je povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Z dopolnitvami odredbe pa so med parkirne hiše dodali Parkirni hiši Litijska Pesarska in Celovški dvori, in sicer je v prvi na voljo 91 parkirnih mest, v drugi pa 154.

Mestni svetniki so poudarili, da so te točke na dnevnem redu le zaradi prihajajočih lokalnih volitev. Svetnica Demokratov Katja Damij je dejala, da bi bilo za prebivalce najbolje, da ni nočne tarife. Svetnica Levice Urška Honzak pa je spomnila na obljubo župana Zorana Jankovića, da tega odloka v tem mandatu ne bo več spreminjal. Janković pa je odgovoril, da ne bo zanikal, da tak odlok koristi v tem času, ter dodal, da so izpolnili obljubo in v Štepanjskem naselju zarisali dodatna parkirna mesta.

Strategija za šport

Po besedah vodje mestnega oddelka za šport Marka Kolenca je trenutno redno telesno dejavnih, torej vsaj dvakrat tedensko, 68 odstotkov prebivalcev Mestne občine Ljubljana (Mol), cilj do leta 2035 pa je preseči 75 odstotkov športno aktivnih prebivalcev. Zadali so si 12 strateških izzivov, med drugim želijo ohraniti visok standard športne infrastrukture in programov ter zadržati trenerje.

Izpostavil je povečanje telesne zmogljivosti otrok, zadrževanje mladih v športu po 15. letu, dvig telesne aktivnosti odraslih in ohranjanje gibalnih sposobnosti starejših ter krepitev sodelovanja s panogami, ki vplivajo na razvoj športa. Boljše pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov želijo ustvarjati tudi z novo infrastrukturo, med drugim z atletskim, teniškim, plezalnim in kolesarskim centrom ter novim centrom lednih športov v Tivoliju.

Mestna svetnica SDS Ksenija Sever je v razpravi dejala, da bi v Ljubljani bolj kot športne objekte potrebovali domove za starejše in dnevne centre. Strinjala pa se je, da je treba za financiranje športne infrastrukture intenzivno pristopiti k pridobivanju sredstev od države in evropskih kohezijskih skladov.

Strategijo je pohvalil svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, saj meni, da vsebuje prave cilje. Pozdravil je razmišljanje, da gibanje ni samo aktivnost, ampak tudi druženje in sodelovanje več generacij. Svetnik Vesne Denis Striković je poudaril, da bi morala nekatere infrastrukturne projekte, kot je atletski center, financirati država in ne občina, ta denar pa nameniti za zdravje ali stanovanja. "Nimamo toliko denarja, da se lahko osredotočamo na vse športe," je prepričan.

Medtem pa se svetniku Piratov Jasminu Feratoviću zdi investicijski tempo v športno infrastrukturo "absolutno pretiran". Mol je namreč po njegovih besedah v zadnjih 20 letih za javni potniški promet namenila manj kot 200 milijonov evrov, za šport pa več kot pol milijarde evrov. "Ni potrebe, da so vse te dvorane tako razkošne in da se gradi tako megalomansko, sploh ko gledamo, da nam neka druga osnovna infrastruktura razpada," je povedal.

Letovišča v Poreču ne bodo prodajali

Sprejeli so tudi spremembe sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer so s seznama za prodajo črtali letovišče Hostel Šiška v naselju Špadići v Poreču. Spremembo so svetniki pozdravili, a poudarili, da je hostel potreben celovite prenove.

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Ljubljana Mestna občina Ljubljana parkiranje športna strategija Zoran Janković

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KOMENTARJI3

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Smuuki
29. 09. 2026 11.21
Razmere pred novimi volitvami so postale nepredvidljive. Zoran prvič ni siguren v izvolitev. Aroganca, napuh so dali rezeltate. Zdaj sprejema ukrepe da bi postal ljudem všečen. Je stopil korak nazaj? Bo to dovolj?
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0 0
vlahov
29. 09. 2026 11.03
Primc je zdravo razumen in bo župan.
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+2
2 0
kala 09
29. 09. 2026 10.56
Naš najboljši župan ever.😀
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-2
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