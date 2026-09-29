Nočno parkiranje v Ljubljani bo cenejše

Mestni svetniki so na seji soglašali z dopolnilom župana k spremembam in dopolnitvam odloka o urejanju prometa, s katerim so znižali ceno nočnega parkiranja v vseh treh conah s štiri na dva evra.

S spremembo odloka so tudi določili višino parkirnine za parkiranje v občinskih parkirnih hišah za abonente stanovalce v soseski, in sicer 50 evrov na mesec. S črtanjem pogoja za pridobitev parkirne dovolilnice pa so stanovalcem na območju cone 2 in 3 omogočili, da lahko pridobijo parkirne dovolilnice za prvo, drugo in tretje vozilo in obenem parkirni prostor v občinski parkirni hiši, če imajo sklenjeno pogodbo za najem, je povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Z dopolnitvami odredbe pa so med parkirne hiše dodali Parkirni hiši Litijska Pesarska in Celovški dvori, in sicer je v prvi na voljo 91 parkirnih mest, v drugi pa 154.

Mestni svetniki so poudarili, da so te točke na dnevnem redu le zaradi prihajajočih lokalnih volitev. Svetnica Demokratov Katja Damij je dejala, da bi bilo za prebivalce najbolje, da ni nočne tarife. Svetnica Levice Urška Honzak pa je spomnila na obljubo župana Zorana Jankovića, da tega odloka v tem mandatu ne bo več spreminjal. Janković pa je odgovoril, da ne bo zanikal, da tak odlok koristi v tem času, ter dodal, da so izpolnili obljubo in v Štepanjskem naselju zarisali dodatna parkirna mesta.