Nočno streljanje in nov napad na redarja v Novem mestu

Policijska uprava Novo mesto je sporočila, da je kaznivih dejanj skoraj 30 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. A prebivalci pravijo, da številke ne odražajo občutka na terenu - pravijo, da se je vse poslabšalo predvsem po tem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči.

Zadnji napad na redarja se je zgodil pred eno od trgovin, medtem ko je redar obravnaval prometni prekršek. Storilec naj bi ga poškropil s solzilcem, redar pa naj bi ga poškropil nazaj. Oba sta šla na obravnavo na urgenco, storilec pa je kasneje pobegnil. Neuradno naj bi bil že na Hrvaškem.

Ali je osumljenec res obiskal urgenco, ni jasno. Njegova žena nam je po telefonu povedala, da tja ni šel. Trdi, da se je mož pred redarjem, ki naj bi napadel prvi, le branil. Potrdila pa je, da ga od včeraj ni niti videla niti slišala. Policija medtem pravi, da so iz bolnišnice prejeli obvestilo o prihodu osumljenca, a je ta še pred prihodom kriminalistov v civilu pobegnil. Zaenkrat ga torej še vedno iščejo.

"Mislim, da je to spet eno v vrsti teh drznih dejanj, ki mislim, da bi moral biti res na z veliko skrbnostjo in tudi primerno težo dogodkov obravnavani tako, da bi bilo sporočilo jasno, da so v naši družbi take stvari popolnoma nesprejemljive," pravi župan Gregor Macedoni.

Na območju PU Novo mesto so letos sicer zabeležili šest primerov napadov oziroma groženj uradnim osebam pri opravljanju dela. Glede varnostne problematike so mnenja domačinov deljena.

Policija medtem izpostavlja, da statistika kaže drugačno sliko. V prvem četrtletju je bilo na območju Novega Mesta skoraj 30 odstotkov manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani. Premoženjska kriminaliteta je upadla za 45 odstotkov, mladoletniška za 70, kršitve javnega reda in miru pa za 80 odstotkov. Skoraj tretjino manj je bilo tudi vlomov, preiskanost kaznivih dejanj pa je bila skoraj 60-odstotna.

Da so se razmere nekoliko izboljšale, ocenjuje tudi ribniški župan Samo Pogorelc. Oba župana pa opozarjata, da se je po njunem stanje znova poslabšalo po tem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je omogočal rubež socialne pomoči. "Še zdaleč ni to tisto, kar smo si želeli. Še vedno se pojavljajo kraje, še vedno so tukaj, izvajajo pa jih tudi povratniki."

Omenjeni člen bodo, kot so nam danes sporočili z ustavnega sodišča in ministrstva za notranje zadeve, obravnavali prednostno. Macedoni pa bo o zadevi prihodnji teden govoril tudi z eno od pobudnic presoje varuhinjo človekovih pravic.