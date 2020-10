Kultna Polzela plete gnezdo dobrodelnosti sredi Ljubljane!

Lahkotnost, dovršenost in svetovljanski pridih

Prepoznavna blagovna znamka Polzela je v letošnjo jesen vstopila z neverjetno širokim programom hlačnih nogavic za ženske, moške in otroke. V prestolnici je odprla novo trgovino, šesto po vrsti v Sloveniji. Z njo legendarna blagovna znamka, ki že skoraj 100 let kljubuje začasnosti, napoveduje novo renesanso.

icon-expand Nogavice Polzela FOTO: Arhiv ponudnika

Prva lastovka med nogavicami tudi v prestolnici , na Tavčarjevi ulici 6 Pristanek prve lastovke med nogavicami na Tavčarjevi ulici 6, v Ljubljani bo v mesecu oktobru tudi dobrodelen – razprla bo svoja krila z 2000 nogavičkami v prid otrokom iz manj spodbudnih okolij. Saša Toplišek, vodja prodaje Polzela nogavic, poudarja, da sta celovita kakovost in odgovornost vselej na prvem mestu, in dodaja: »Vsi v Polzeli se veselimo novega poglavja v Ljubljani, nasploh pa tudi novih in odgovornih spodbud s strani lastnika. Najbolj pa nas razveseljuje možnost, da lahko v vrednosti pet tisoč eurov omogočimo toplo jesen malčkom iz socialno šibkih okolij iz Ljubljane. Nogavičke bodo ob nakupu izbrali kupci, ki nas bodo obiskali v mesecu oktobru, ne glede na vrednost njihovega nakupa.«

icon-expand Nogavice Polzela FOTO: Arhiv ponudnika

Elegantna in prožna v gibu Zvestoba svojemu gnezdišču ter obenem predanost poletu v mnoga svetovna modna središča, dajeta Polzeli ambiciozni zagon, glamurozna tradicija pa jo prebuja v novo prihodnost. Do leta 2021 namerava Sirekar Hulgi OÜ, estonsko podjetje, ki je pred dvema letoma odkupilo blagovno znamko Polzela, prenoviti še štiri trgovine v Sloveniji in eno v Zagrebu ter se z odprtjem novih približati ljudem na njihovih priljubljenih nakupovalnih mestih. Načrt naslednjega tri letnega obdobja je razcvet blagovne znamke Polzela in širjenje njenega slovesa v vse balkanske države.

icon-expand SaŠa Toplišek, vodja prodaje Polzela FOTO: Arhiv ponudnika

Ko začenjamo na novo, je pravi privilegij, če se lahko ozremo nazaj Podjetje z nogavicami sta v Polzeli davnega leta 1927 odprla Švicarja Albert in Teodor Reiser. Po 20. letih uspešnega delovanja je bila tovarna nogavic nacionalizirana. Prave vizije in ambicije so bile ključne, da se je tovarna kmalu pozicionirala v širši regiji med najboljše proizvajalce hlačnih nogavic. Široko pa je lastovka iz Polzele razprostrla krila v 60-ih, ko je sklenila partnerstvo s kanadskim podjetjem Polex, ki ji je omogočilo razvojni preboj in mednarodni domet. Peggy by Polzela Kultne hlačne nogavice Peggy , ki so tudi izven meja nekdanje Jugoslavije predstavljale sinonim za najboljšo kakovost, nikakor niso bile naključje. Prav tako ne njihov mednarodni sloves. Oboževala jih je avstrijska manekenka Eva Rueber- Staier, ki je bila okronana tudi za miss sveta in se pozneje proslavila v filmih o Jamesu Bondu, ter mnoge druge navdušenke po celem svetu. Izjemno povpraševanje je podjetju omogočalo visoko stopnjo izvoza, več kot 70 odstotkov, zavidljiva raven kakovosti pa je zagotavljala nadpovprečno mesto v tej branži.

icon-expand Trgovina Polzela FOTO: Arhiv ponudnika

Polzelo najbolj razveseljuje zadovoljstvo kupcev Zdajšnja renesansa prinaša posodobljeni dve Peggy-jini embalažni liniji. V črno je odeta ekskluzivna ponudba; cenovno dostopnejša, bela nagovarja k vsakodnevni uporabi. Sodobni evropski trendi so spremenili tudi celotno klasično kolekcijo Polzelinih ženskih, moških in otroških nogavic. Nov začetek bogatijo izkušnje Estonsko podjetje Sirekar Hulgi OÜ, kot znani in priznani dobavitelj tekstilnih izdelkov blagovnih znamk visoke kakovosti, s svojimi 20-letnimi izkušnjami na baltskih trgih in prisotnostjo na večini vzhodnih trgov, razvija vse možne razvojne in tržne potenciale prepoznavnih nogavic Polzela, obenem pa slovenskemu potrošniku daje možnost širše ponudbe izdelkov vrhunskih italijanskih nogavic Bellissima, najbolj priljubljenega španskega spodnjega perila Selena, športnega spodnjega perila in nogavic Fila in oblačil za moške, Caterpillar ter visoko kakovostnega spodnjega perila po dostopnejših cenah, Galeb.

icon-expand Dobrodelna gesta ob odprtju za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. FOTO: Arhiv ponudnika