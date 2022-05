V Mariboru se je odvila posebna nogometna tekma. Za žogo so se borili roboti, ki so jih sestavili osnovnošolci in dijaki z vseh koncev države. Preizkusili so jih tudi za resne naloge: v simuliranem okolju so reševali poškodovane po potresu. Letošnjega tekmovanja, ki se je vrnilo na mariborski FERI po dveh letih premora zaradi epidemije, se je udeležilo 140 dijakov in osnovnošolcev.