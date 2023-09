Največji donator za žrtve poplav je bil predsednik afriške nogometne zveze

Mlada družina Tjaše in Primoža Logarja je tistega avgustovskega jutra v samo nekaj minutah izgubila polkletno stanovanje v Mostah pri Komendi. "Vse je bilo v nekaj sekundah, ven sva gledala kot iz akvarija. To je najboljši možen opis. Na drugi strani voda, midva noter, tema, kaj sploh narediti. In to z otrokoma," se hude ure spominjata zakonca Logar, ki imata dve majhni deklici, stari eno in tri leta. Voda je hitro naraščala in vedeli so, da morajo bežati. "V petih minutah je bilo notri dva metra vode. Pomagala sta moja dva starša, ki sta jih povlekla ven, da smo se rešili."

Da bo razdeljevanje sredstev potekalo transparentno, bo skrbela komisija, ki bdi nad tem, kdo bo prejel denar, razlaga Vodušek. "V komisiji smo člani fundacije, trenutno jaz kot predsednik, dva člana – Nejc Tisu in Tomaž Čop – in podporno osebje, ki pomaga z radia, ki preverja. Članica je tudi Katja Mali iz DM, ki je pokrovitelj največje akcije 28-urni maraton. In verjetno se bodo zdaj pridružili ljudje še iz nogometne zveze in Pro Plusa.

Donacije tudi iz Afrike in Cipra

Tako je usklajena tudi razpredelnica, koliko posameznik lahko prejme glede na škodo. "Za popolno izgubo hiše od 8000 do 15.000 evrov, če je bilo poplavljeno prebivališče, ki ni uničeno dokončno, govorimo o zneskih med 2000 in 5000 evrov. Če so bili poplavljeni kletni prostori, pa do 2000 evrov. Tako je po pravilniku, ki je usklajen z drugimi," razloži Vodušek.

Dobrodelno nogometno tekmo so spremljali še v kar 27 državah po svetu in donacije so prihajale z vsega sveta. "Dobili smo donacijo iz Afrike, od predsednika afriške nogometne zveze. Njegova fundacija je bila največji donator tega našega dogodka," o mednarodno odmevnem dogodku pove Ambrožič, ki dodaja, da se je kot zadnja v soboto oglasila tudi Nogometna zveza Cipra, ki je prav tako želela donirati.

Še vedno lahko donirate tudi vi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.