Nogometna vročica turnirjev Živjo, nogomet je ogrela igralce in navijače po vsej Sloveniji

Mojstri malega nogometa na asfaltnih igriščih so se na prvih štirih turnirjih pomerili v Kopru, Murski Soboti, Ljubljani in v Velenju. Sončni dnevi, obarvani z duhom nogometa, so na turnirjih združili že 58 ekip mladih in po srcu mladih športnih navdušencev. Vse tekme je spremljalo razigrano vzdušje in bučni glasovi navijačev.