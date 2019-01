Nogometna zveza uvaja kartončke za starše

V Mariboru so na posebnem turnirju za otroke dokazali, kako spoštljivo in kulturno je lahko navijanje staršev v nasprotju z že videnim in slišanim dretjem, tudi žaljivkami do sodnikov, trenerjev in celo otrok. Na neprimerno obnašanje opozarja tudi nekdanji nogometni reprezentant Marinko Galić, ki je skupaj s starši dokazal, da se da in da je navijanje za svojega otroka lahko prijetno.