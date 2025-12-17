Nomago ukinja več linij medkrajevnega javnega potniškega prometa

Nomago bo linije v 15 občinah ukinil z 20. decembrom. Gre za občine Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronog, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Slovenj Gradec, Šoštanj in Velenje. "Razloga in kriterijev za to odločitev nam v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) niso podrobneje pojasnili," je avtobusni prevoznik zapisal v obvestilu predstavnikom občin in vzgojno-izobraževalnih ustanov. Prosil jih je, naj s tem nepričakovanim ukrepom seznanijo učence, dijake in druge občane, ki bodo morali prilagoditi svoje potovalne navade.

Kot so poudarili v Nomagu, si že vse od ustanovitve prizadevajo za izboljšave na področju medkrajevnega javnega potniškega prometa, saj ima to močne pozitivne multiplikativne učinke na kakovost življenja prebivalcev. Zato se z ukinitvijo ne morejo strinjati. Ukrep bo namreč negativno vplival na prebivalce pomembnih slovenskih občin in tudi na prebivalce manjših okoliških mest, kjer so doslej avtobusi opravljali postanke, so zapisali.

Nomago FOTO: Bobo