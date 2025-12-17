Naslovnica
Nomago ukinja več linij medkrajevnega javnega potniškega prometa

Ljubljana, 17. 12. 2025 15.14 pred 47 minutami 1 min branja 15

Avtor:
Ti.Š. STA
Nomago

Avtobusni prevoznik Nomago bo ukinil skupno 37 linij v medkrajevnem javnem potniškem prometu. To mora storiti na zahtevo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, kjer odločitve niso podrobneje pojasnili. Z nenadno ukinitvijo linij se ne strinjajo, saj menijo, da morajo biti spremembe premišljene in upoštevati potrebe prebivalcev.

Nomago bo linije v 15 občinah ukinil z 20. decembrom. Gre za občine Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronog, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Slovenj Gradec, Šoštanj in Velenje.

"Razloga in kriterijev za to odločitev nam v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) niso podrobneje pojasnili," je avtobusni prevoznik zapisal v obvestilu predstavnikom občin in vzgojno-izobraževalnih ustanov. Prosil jih je, naj s tem nepričakovanim ukrepom seznanijo učence, dijake in druge občane, ki bodo morali prilagoditi svoje potovalne navade.

Preberi še Slovenskim železnicam zelena luč za dokončni prevzem Nomaga

Kot so poudarili v Nomagu, si že vse od ustanovitve prizadevajo za izboljšave na področju medkrajevnega javnega potniškega prometa, saj ima to močne pozitivne multiplikativne učinke na kakovost življenja prebivalcev. Zato se z ukinitvijo ne morejo strinjati. Ukrep bo namreč negativno vplival na prebivalce pomembnih slovenskih občin in tudi na prebivalce manjših okoliških mest, kjer so doslej avtobusi opravljali postanke, so zapisali.

Nomago
Nomago
FOTO: Bobo

Ker se bodo po ukinitvi omenjenih linij potniki v večji meri prerazporedili na ostale odhode, v Nomagu na teh odhodih pričakujejo večjo zasedenost vozil. Zato so na te odhode že razporedili svoja največja vozila, ki imajo registrirana tudi stojišča. Spremenjene potovalne navade bodo v prihodnjih tednih podrobneje analizirali in DUJPP po potrebi predlagali spremembe voznih redov, so obljubili.

Nomago avtobusni prevoznik ukinitev linij medkrajevni javni potniški promet

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jobo
17. 12. 2025 15.54
V Družbi za upravljanje javnega prometa se svaljka enih deset uradnikov, ki se premetavajo iz ene funkcije na drugo, npr. g. Žlender, in ti bodo sedaj zagrenili življenje ne vem koliko ljudem.
Odgovori
+2
2 0
jablan
17. 12. 2025 16.01
Zakaj ga naslavljas z gospod namesto🐷
Odgovori
0 0
suleol
17. 12. 2025 15.53
soferji na min oglasujejo pa 2k sam pozabjo oment z nad uram
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
17. 12. 2025 15.51
Ta je propadel še predno je začel, čim imajo prste vmes sž tu ni nič dobrega in koristnega za narod.
Odgovori
+1
1 0
UnknownIdentity
17. 12. 2025 15.49
Samo v Bananistanu. v Avstriji se kaj tazga nebi zgodil.
Odgovori
-1
0 1
Frzenk
17. 12. 2025 15.48
nomago naj ukine vse linije.....saj so non stop težavw
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
17. 12. 2025 15.35
Linij ni, in še manj jih bo. Potem bodo tożili, da ni interesa.
Odgovori
+3
3 0
Še89sekund
17. 12. 2025 15.32
Hahaha nemoreš verjeti ,ljudi silijo da se drenjajo z avti po prepolnih ničvrednih slovenskih kolovozih
Odgovori
+5
5 0
Martinović
17. 12. 2025 15.30
Bizarno, dolgoročna strategija naj bi bil povečevati delež javnega transporta, pri nas država ukinja linije. Hvala Golob, plešimo, plešimo vsi!!!
Odgovori
+7
8 1
nagec123
17. 12. 2025 15.28
Noben se noče vozit z avtobusi.
Odgovori
+1
4 3
sivabrada
17. 12. 2025 15.37
Še upokojenci ne,pa imajo brezplačen prevoz.
Odgovori
-2
1 3
Špica
17. 12. 2025 15.48
se poleti na bled pa bohin pa na morcka na kafe.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 15.49
Samo ti, ki jim firma ne plača kilometrine.
Odgovori
0 0
proofreader
17. 12. 2025 15.23
Robi, Alenka, kaj se dogaja?
Odgovori
+7
9 2
