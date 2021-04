Kaj, če sploh kaj, ima premier s skrivnostnim diplomatskim non-paperjem?

Ključni akter zgodbe, premier Janez Janša, ki je članu bosanskega predsedstva pisno zatrdil, da razvpitega non-paperja ni mogoče povezati s slovensko vlado, na Twitterju pa zanikal, da bi z albanskim premierjem risala zemljevide razdeljene Bosne, se je danes opravičil in ga na seji tako ni.

Zato so predlagatelji iz opozicije zahtevali prekinitev, saj da je takšna seja brezpredmetna. A jih je koalicija preglasovala. Tako spremljamo že videno igro neodgovorjenih vprašanj opozicije."Slovenija bi morala kategorično na vseh nivojih zanikati vlogo, kakršnokoli vlogo, če je ni bilo pri te vsebini,"je dejal Matjaž Nemec iz SD.

Na drugi strani pa je slišati garancije zunanjega ministra Anžeta Logarja, da Slovenija ne spreminja politike do Zahodnega Balkana, podpira napredek in povezovanje regije v evroatlantske povezave. "Zakaj posamezniki bolj verjamejo piscu tvitov, kot pa predstavnikom najvišje oblasti RS, ki so te zadeve zanikali? Možnost je ta, da poznajo pisca in vejo, da gre za visoko zaupanje vredno osebo, ali pa, da so posamezniki Slovenije celo sodelovali pisanju tega članka," je dejal Logar.

Da je namen današnje seje, da se blati ugled Slovenije navzven, je dejala Eva Irgliz SDS."Dokument non-paper ne obstaja in to je dokazano. Sama zelo težko govorim o nečem, kar ne obstaja."

"Prepričana sem, da se v ozadju nekaj dogaja, priznanja o obstoju non-paperja pa danes ne bomo dobili. Morda čez čas. Škodo mednarodnemu ugledu Slovenije bo težko popraviti, prav tako se poraja dvom, ali bomo v sklopu predsedovanja res lahko organizirali vrh EU-Z. Balkan," pa meni Alenka Bratušek.

Na povabilo vladajočih strank je danes na sejo prišel direktor Sove Janez Stušek. A na vprašanja pred sejo, ali so interesi Slovenije zaradi afere non-paper že načeti, ni odgovoril. Če bo spregovoril na seji pa je pričakovati, da bodo to, v tem za državo občutljivem delu, zaprli za javnost.

Medtem se je v Bruslju oglasil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in dejal, da neuradnega diplomatskega dokumenta ni videl.