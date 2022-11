Nora izkušnja v Dubaju

V Dubaju, ki velja za epicenter razkošnega življenja, je letos med 28. in 30. oktobrom potekal največji svetovni sejem športa in dobrega počutja Dubai Active Industry, na katerem ste nastopili kot edina predstavnica iz Evrope.

Na glavnem odru niste trenirali enkrat, kot je bilo sprva rečeno, temveč kar dvakrat. Zakaj ste dobili priložnost nastopiti večkrat in kako ste se ob tem počutili? Že samo povabilo v Dubaj, da izvedem trening na glavnem odru največjega sejma športa in dobrega počutja v svetu, me je zelo pozitivno presenetilo. Če sem čisto iskrena, sem bila kar šokirana in nisem mogla verjeti, da se mi to resnično dogaja, saj gre za izredno priznan dogodek. V glavi sem imela sem tisoč in eno vprašanje ter ogromno treme, saj sem vedela, da me bo tudi fizično spremljajo ogromno število ljudi oziroma obiskovalcev sejma.

Moja Extreme Training aplikacija vključuje obsežno število kardio vaj, ki zajemajo boksanje (ker izviram iz Karateja je nekako logično, da vadbe v aplikaciji obsegajo tudi boksanje in brcanje) in izkazalo se je, da so vaje z boksanjem tudi v Dubaju ena izmed najbolj priljubljenih vrst vaj. Zlasti med demonstracijo teh vaj je množica vadečih pod odrom norela od navdušenja in boksala kolikor je le lahko. Zato sem interval boksanja tudi podaljšala. Na tisoče ljudi je treniralo z menoj, boksalo, štelo, snemalo trening ... Poleg vadečih je do ograje pristopilo zajetno število obiskovalcev sejma, ki niso trenirali, ampak snemali mojo demonstracijo vadbe. Vzdušje in energija sta bila fenomenalna. Dogovorjeni smo bili, da izvedem 45-minutni trening in sicer v petek 28. oktobra ob 15.30. Ker je bila moja predstavitev vadbe publiki tako izredno všeč in so spraševali, kateri dan bom ponovno izvedla trening, me je vodstvo sejma v Dubaju prosilo, če lahko v nedeljo izvedem dodaten trening. Slednji je trajal 15 minut in teh 15 minut so na željo obiskovalcev morali odvzeti drugim trenerjem. Nedeljski nastop je seveda vseboval ogromno vaj z prvinami borilnih veščin. Počutila sem se neverjetno dobro in vsega skupaj še vedno nisem dobro dojela, saj nase gledam kot na običajno žensko, ki svoje delo opravlja s srcem.

Extreme Training vodim in izvajam 10 let, s športom pa se ukvarjam že 32 let oziroma praktično celo življenje. In ko prideš na največji sejem športa na svetu nekako ne pričakuješ, da boš edina oseba, katero bodo prosili za dodatno izvedbo treninga na glavnem odru, da boš "zasenčila" vse ostale trenerje in da bodo ljudje konstantno spraševali po tebi ter se prav s tabo želeli fotografirati. Res neprecenljiva izkušnja. Še danes, teden dni po prihodu iz Dubaja, nisem dokončno doumela, da se je vse to zgodilo čisto zares. Absolutno sem neizmerno hvaležna za čudovito izkušnjo, ki mi jo je ponudilo življenje. Ali ste imeli kaj treme? Nastopali ste namreč pred več tisoč glavo publiko športnih navdušencev. Trema je bila prisotna kar v veliki meri in pred prvim nastopom oziroma vodenjem treninga nisem imela dovolj apetita, da bi pojedla kosilo. Ta dan vem, da sem samo zajtrkovala in do demonstracije vadbe skoraj neprestano premlevala zaporedje in izvedbo vaj. Ko sem stopila na glavni oder, mi je odleglo in počutila sem se povsem domače! Rekla sem si That's me, here I am, I am home! Res neverjetno. Najbolj sem se bala, da bi ob pogledu na več tisoč glavo publiko pod odrom, ki vzhičeno zre vame, zmrznila in posledično obmolknila. Nisem imela treme glede izvedbe vaj, kajti to je nekaj kar počnem vse življenje. Bilo pa me je strah, da zablokiram na odru in/ali mi spodrsne ter padem. Niti se točno ne spomnim, kako sem stopila na oder in naenkrat zagledala množico ljudi ter nešteto oči, polnih pričakovanj. Samo vem, da sem se počutila doma, počutila sem se močno in samozavestno, saj so vsi ti ljudje pod oder prišli zaradi mene! Neprecenljivo lepa izkušnja.

Kako boste na novo pridobljene izkušnje in znanje uporabili v prihodnosti? Torej na omenjenem sejmu je bilo prisotnih 33.000 obiskovalcev, različnih ras in kultur, kar mi je bilo zelo všeč. Prav tako je bil super občutek, ko sem hodila po sejmu in so me ljudje ustavljali ter prosili, če se lahko slikajo z mano. Seveda sem se v sebi spraševala, zakaj prav z mano? Ampak, ko sem se vživela v vadeče, sem razumela. Vadeče z menoj navadno trenirajo od doma preko moje Extreme Training aplikacije . Ko pa se recimo iz Indije pripeljejo na sejem, da bi me videle in trenirale z mano v živo, se logično da želijo tudi fotografirati. V tistem trenutku sem doumela, kaj sva z možem Simonom Maglico zgradila. Nimava samo aplikacijo ! Ampak po celem svetu pomagava posameznicam do zdravega načina življenja in višje samozavesti. In ženske so za to dejansko hvaležne. In ja, dejansko se pripeljejo od daleč, da bi mene, Vido Macura Maglico iz majhne Slovenije, videle v živo, imele možnost z mano trenirati in za povrh narediti še selfi. Prejela sem ogromno pohval in zahval s strani obiskovalk, ki uporabljajo mojo aplikacijo Extreme Training , v smislu, da sem jim spremenila življenje na boljše, da so ponovno samozavestne in se počutijo ženstveno.

Pot do tu je bila trnova in mož Simon Maglica me je in me še vedno podpira. Vedno mi govori, Vida midva gradiva Hotel, ki se vedno lahko nadgrajuje. In res je tako. Povabilo v Dubaj, vsa doživetja, pohvale in izkazano spoštovanje s strani udeležencev sejma so prispevali k temu, da končno zares razumem, kar mi že ves čas govori moj mož. Ker so mi lastniki svetovnih blagovnih znamk, kot so med drugim ustanovitelji Zumbe in LesMilles, ploskali po prvem izvedenem treningu in prišli čestitat v zaodrje z izjavami: Great job! What a workout!, ker so udeleženci dogodka želeli, da v drugo demonstriram vadbo in ker je pod mojim odrom stalo več tisoč ljudi, čakajoč v vrsti, da se slikajo z mano, sem ne samo dobila, ampak tudi začutila potrditev, da res sodim v sam svetovni vrh trenerske scene. Na kar sem izredno ponosna, saj to resnično delam s srcem. Vaša svetovno priznana aplikacija Extreme Training , ki je zasedla je prvo mesto v svetu po inovativnosti, žanje veliko in vse več pozornosti. Kakšna so (bila) mnenja strokovnjakov, ki ste jih spoznali na dogodku v Dubaju? V Dubaju sva žela same pohvale. Celo organizator naju je vprašal, ali bi lahko moj obraz uporabili za obraz sejma, tako da se dogovarjamo še to. Ostali strokovnjaki s področja športa so nama (meni in možu) hodili čestitat in seveda ponujali poslovno sodelovanje. Tako da naju v naslednjih dneh čaka precej video klicev z Zoomom.

