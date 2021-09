»Labod je simbol nedotaknjenosti, čistosti in svetosti. Je tudi nordijski simbol in simbol veličastnega občutka neskončnosti. Prav ta občutek poskušam vdihniti ljudem s svojim delom – da se v svojih mislih dotaknejo neskončnosti.« je Kristjan Järvi pojasnil izbiro programa za koncert Nordijski labodi.

Kristjan Järvi se je rodil v Estoniji in že kot otrok emigriral v ZDA ter odrasel v New Yorku. Izhaja iz družine priznanih dirigentov – oče Neeme in starejši brat Paavo. Deluje kot dirigent, producent, skladatelj, aranžer, svojo kreativnost pa kaže tudi s svojim producentskim podjetjem Sunbeam Productions. Ustanovil je podjetje nEscapes, ki je sestavljeno iz dveh delov: glasbene založbe NEscapes Records in NEscapes Lounges, v katerem pripravljajo in ustvarjajo avdiovizualne izkušnje, ki jih poslušalec zaznava z vsemi čuti. Sodeluje z mednarodno priznanimi umetniki s področja glasbe in filma; med drugim je napisal glasbo za serijo Babylon Berlin.