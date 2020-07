Najboljši Microsoftovi izdelki že od 9 € dalje!

Poletna razprodaja 2020 na KeysWorldsu

Zgrabite priložnost na poletni razprodaji 2020 s prihranki, ki jim ni para. Številni izkoriščajo vroče ponudbe, medtem ko vi berete ta članek. Če razmišljate o nakupu, pohitite, saj ponudba velja samo do razprodaje zalog. Takšni prihranki so mogoči le enkrat na leto. Če ponudbe ne izkoristite zdaj, boste morali nanjo čakzai eno leto. Ne odlašajte in izberite svojo programsko opremo še danes.

35 % prihranka pri nakupu vseh izdelkov MS Office in operacijskih sistemov Windows

Prihranite 35 % z noro ponudbo pri nakupu vseh naših licenc za izdelke MS Office in operacijske sisteme Windows. Za uveljavitev popusta v košarici preprosto uporabite kodo “MIDY35”. Unovčite kupon, preden jih zmanjka. Ob širokem izboru izdelkov MS Office in operacijskih sistemov Windows boste zagotovo našli to, kar iščete.

- Windows 10 Professional za € 9.09

- Windows 10 Home za € 9.74

- Windows 10 Pro Professional - 2 računalnika za € 14.94

- Windows 10 Home - 2 računalnika za € 16.24

- Microsoft Office 2016 Professional Plus - 1 računalnik - 1 PC za €25.99

- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus paket za €29.89

- Windows 10 Home + Office 2016 Pro paket za €31.28

- Microsoft Office 365 Professional Plus Account - 1 naprava 1 leto za €15.40

- Office365+windows 10 Pro za €20.79

- Office365+windows 10 Home za €21.44

50 % prihranka pri nakupu izdelkov MS Office in operacijskih sistemov Windows + Office paketov

Izkoristite 50 % prihranka pri nakupu izdelkov MS Office ali operacijskega sistema Windows in Office paketa. To je naša najbolj priljubljena ponudba. Preprosto uporabite kodo “MIDY50” in izkoristite 50-% popust na že znižane cene. To je popoln trenutek za nakup izdelka MS Office ali operacijskega sistema Windows in izdelka Office.

- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 1 računalnikza €29.49

- Microsoft Office 2019 Home in Student - 1 uporabnik za €36.22

- Office 2019 Home in Business za Mac za €49.49

- Windows 10 Home + Office 2019 Pro paket za €34.99

- Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus paket za €35.99

- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 5 računalnikov za €74.99

20 % prihranka pri vseh antivirusnih in varnostnih programih

Ker se je leto 2020 izkazalo za leto gospodarskega upada, kiber zločinci bolj kot kadarkoli prežijo na vaš denar in osebne podatke. Ne tvegajte in še danes kupite antivirusni program za vašo mobilno napravo in računalnik. Z našo ponudbo poletja 2020, ki nudi kar 20 % prihranka na vse antivirusne in varnostne programe, zlahka izberete pravega. Uporabite kodo “MIDY20” in na blagajni izkoristite 20-% popust. Še danes se zavarujte po ceni, ki je ne boste našli nikjer drugje na spletu.

McAfee Antivirus - 1 računalnik - 1 leto za €9.59

Avast Internet Security - 1 računalnik - 1 leto za €15.19

Kaspersky Internet Security Multi Device 2020 - 1 naprava - 1 leto za €20.79

Kaspersky Antivirus 2020 - 1 računalnik - 1 leto za €19.19

Eset Nod32 Internet Security - 1 računalnik - 1 leto za €30.39

Bitdefender Antivirus Plus - 1 računalnik - 1 leto EU za €31.99

Potrebujete pomoč? Imate vprašanja?

Podporna ekipa KeysWorlds.com vam je na voljo pred ali po naročilu. Če potrebujete pomoč pri naročanju ali imate težave z že obstoječim naročilom, nam pošljite e-sporočilo na naslov support@keysworlds.com in težavo bomo odpravili. Še danes naročite pri nas in izkusite naše izjemno nizke cene, posebne ponudbe in vrhunske storitve za kupce.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

• Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

• Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

• Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

• Spletna trgovina Keysworlds.com prodaja tako imenovane licence OEM.

• Keysworlds.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v 1 odstotku primerov.



Zagotavljamo, da so vse licence veljavne in hkrati ponujamo 1-LETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodzanimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.

Naročnik oglasa je Century Genius Ltd.