Norma Brščič o 'židovski dominaciji' in 'neumnih Afričanih'

"Ko sem se pripravljala na to oddajo, sem razmišljala, o katerih temah se v naši družbi ne sme govoriti. Pa jih bom naštela in bosta potem vidva malo pokomentirala. Na primer, nikoli ne slišimo nikogar govoriti o tem, kakšna je vloga Židov v svetovnih institucijah, politiki, pornografski in filmski industriji, v medijih in drugod, in kdorkoli naslovi obstoj judovskega problema, ga takoj obtožijo zanikanja holokavsta. Ali pa na primer o razlikah med rasami. Različni inteligenčni kvocienti. Različne rase imajo različne inteligenčne kvociente in če to poveš, si takoj rasist. Ne smemo se pogovarjati o družini, o tem, da ima otrok mamo in očeta /.../ Ne smemo se pogovarjati o tem, zakaj je Afrika celina brezupa. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav tako, da bi funkcionirale, mi si pa z uvažanjem teh ekonomskih migrantov delamo medvedjo uslugo."

"Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Za preverjanje te trditve je dovolj zgolj sprehod do nekaterih spletnih naslovov mednarodnih organizacij, ki so zadolžene za spremljanje in beleženje gospodarskega razvoja. Podatki Svetovne banke namreč kažejo, da afriško gospodarstvo po letu 2013 doživlja najhitrejšo rast na svetu, ki znaša 5,6 odstotka. Projekcije pred pandemijo covida-19 so napovedovale več kot šestodstotno rast do leta 2023. Več kot dve tretjini afriških držav sta imeli v tem desetletju vsaj štiriodstotno rast gospodarstva, kažejo podatki Afriške razvojne banke. Med analitiki tudi ne manjka tistih, ki celini napovedujejo svetlo prihodnost in jo celo vidijo kot bodoči motor svetovne gospodarske rasti.

V zadnjem desetletju so povprečno negativno rast bruto družbenega proizvoda po podatkih Svetovnega monetarnega sklada (IMF) zabeležili v petih od 54 držav. Gre za Centralno afriško republiko, Kongo, Ekvatorialno Gvinejo, Libijo in Sudan. Najugodnejši pa so kazalniki za Ruando, Etiopijo, Tanzanijo, Slonokoščeno obalo, Džibuti, Gano in Demokratično republiko Kongo, kjer je bila povprečna letna rast v zadnjem desetletju med 6 in 9,5 odstotki.

Obstoja rasizma Norma Brščič sicer ne zanika. "Obstajajo tudi rasistične izjave, kot denimo poziv k pobijanju vseh črncev. Česa takšnega jaz ne bi nikoli izrekla." Na vprašanje, ali potem rasizem razume le v okviru pozivanja k nasilju, je povedala, da bi morda lahko tudi kakšno drugo obliko zaničevanja opredelila kot rasizem. Da pa "rasizem ni nizanje dejstev".

"Dejstva o drugih rasah in narodih" pa so navajali tudi v nekih drugih časih, ki so nato prerasli v največjo morijo v zgodovini človeštva. Prav nacistična ideologija je namreč temeljila na rasnem profiliranju in zaničevanju ter privedla do genocida nad judi in drugimi "manjvrednimi" narodi. Zato nas je zanimalo, ali je ne skrbijo nekatere paralele. "S tem nimam nič. Rojena sem leta 1994, to je bilo daleč pred mojim časom. Vendar, če si pogledate genetski izvor ljudi, ki danes v današnjem svetu držijo škarje in platno, boste pač prišli do zaključka, da vse poti vodijo v Izrael oz. med jude. To so denimo George Soroš, Mark Zuckerberg ..." Na vprašanje, ali govori o celotnem judovskem narodu ali pa zgolj o pripadnosti posameznih predstavnikov finančnih elit, Brščičeva odgovarja: "O judovskem genskem materialu, ki je v teh ljudeh."

Kot pravi, z nastopom ni želela povzročati ogorčenja. "Čeprav, kakor sedaj spremljam dogajanje na družbenih omrežjih, je kar burno. To ni bil moj namen. S komentatorjema sem želela samo osvetliti dejstva, da v naši družbi obstajajo tabu teme, o katerih se premalo pogovarjamo ali se ne pogovarjamo oz. je razprava o njih celo prepovedana."

"Ne morem verjeti, da v letu 2021 obstajajo ljudje, ki bi verjeli v takšne nebuloze"

V Afriškem kulturnem centru so nam povedali, da so njihova glavna tema Jorube, afriška etnična skupina, ki večinoma živi v Nigeriji. "Naša naloga je, da pokažemo bogastvo Afrike v zahodnem svetu, v smislu snovnega in nesnovnega bogastva in modrosti. Zato se ne sploh ne moremo poosebiti s tem, kar je gospa rekla, zato nas niti ne moti, ker nas nekaj tako čudnega ne more prizadeti," povedala direktorica kulturnega centra Jasmina Audič.