Normalizacija razmer v domovih za starejše, ponekod še brez pitne vode

Zavodi na območjih s slabšo hidrološko napovedjo ostajajo v pripravljenosti in stalnem stiku z ministrstvom za solidarno prihodnost, so sporočili z ministrstva, ki je ob poplavah vzpostavilo sistem urgentnega posredovanja v socialno-varstvenih zavodih. "Aktualne poplave so prizadele večji del države, včeraj je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah."

O poplavljenih poslopjih so poročali iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah, Kranju, v Centru slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico VDC INCE v Mostah, prostore VDC Jesenice in VDC Saša v Mozirju. Kljub odstopu mavčnih plošč s stropa v CUDV Radovljiva, ni bil poškodovan nihče od stanovalk in stanovalcev. O težavah s preskrbo s pitno vodo in električno energijo pa so poročali iz prevaljskega Doma Na Fari. "Na srečo tudi posavski in belokranjski domovi kljub slabši hidrološki napovedi za jugovzhodni del države za zdaj ne poročajo o poplavni ogroženosti," poročajo iz Ministrstva za solidarno prihodnost.