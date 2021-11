Normalna nedostojnost in skuhana žaba, ki ničesar ne razume

Normalizirali smo pri nas vse, kar ni bila nikoli norma. Samo v zadnjih desetih dneh je za covidom umrlo 147 Slovencev, pa se še vedno delamo, da je to vzporedno vesolje. Da zdravstvena kriza nima veze s političnim svetom. Čim nekdo omeni politiko, se že gledamo postrani, vsak z dostopom do interneta ima že doktorat s Facebook univerze in ima svoje trdno mnenje o vsem. Vsak poskus izražanja nasprotnega mnenja je vedno potolčen, potlačen, pobit in pohabljen. Zašli smo.

Normalno je tako spreminjati zgodovino, klanjanje in poveličevanje režima, ki je pomoril milijone med svetovno vojno. Normalno je v tem imenu zlorabljati vojsko, Slovensko vojsko. Ne strankarsko, slovensko. Ker je zakonito, je menda tudi legitimno in dostojno, nam zatrjujejo, ko nas kuhajo.

Politiki so nas potegnili v vzporedne realnosti, namenoma razdelili, saj je normalno tako lažje pleniti in vladati. V zadnjih nekaj letih so nas nategnili na celi črti, normalizirano je vse. Normalno nas je deliti na cepljene in necepljene, to je nova verzija delitve na rdeče in črne. In ko stara delitev ne gre, se potegne iz rokava karantanske značke ali pa zimzelene partizane in domobrance.

Normalno je, da moramo mediji aktivirati forenzično preiskavo po tem, ko »minister roka v marmeladi« z umazanimi besedami vztrajno zatrjuje kot Shaggy »It wasn't me«*, pa čeprav je bil (preneseno – kot v pesmi) zasačen na pultu, kavču, pod tušem, celo na kameri. Da naj bi vse skupaj lepili, je bil najprej kronski dokaz amaterskega poskusa ljubiteljskega »preiskovalca« zvoka. Potem je minister priznal, da tisto ni zlepljenka, ampak da je nekaj drugega zlepljenka, ampak da v resnici spet nismo razumeli. Vzeli smo iz konteksta. Ok, pa je prišel še kontekst. Veliko konteksta. Ampak spet nismo razumeli. Niso razumeli ne mali delničarji, ne združenja nadzornikov, ne razume niti protikorupcijska komisija. Šlo je za varovanje državnih interesov, ker plačilo davkov ni državni interes, to je ja normalno! Šlo je za naše skupno premoženje, ne domačijsko mešetarjenje manevrov pod mizo, s katerimi bi državo prikrajšali za davke. Ja, te davke, ki jih je še Al Capone moral plačevati za plače ministrov. Ne razumemo, kako je sedaj heroj še tajkun, ki se je trudil plačati davke, tajkun, ki je najprej pozabil, potem se spomnil, da so posnetki naenkrat verodostojni. Ne razumem, kako so sedaj kar naenkrat tiho vsi tviter ekstremisti, ki so vpili lepljenka, hiša montaže, ne razumem, kako je na Tviterju in strankarskih »medijih« kar naenkrat zmanjkalo navodil, kako spreobrniti realnost.

Vse to je normalno in dostojno

Sprejeli smo kot normalno, da predsednik Instagrama promovira na najvišjo sodno funkcijo rasista brez pravosodnega izpita. Nedostojno je molčati, ko bi morali povedati, da je nedopustno, da o naših najbolj kompleksnih pravnih vprašanjih družbe odloča nekdo, ki ga vsi vedno nekaj »narobe razumemo«. Pustimo, da najbolj ugledni pravniki zatrjujejo, da enostavno ni strokovno primeren za to funkcijo, težava je spet v nas, ljudeh. Ne razumemo. Najprej ga narobe razumemo, da bi streljal migrante, potem ga narobe razumemo, da gre za najvišjo stopnjo umetnosti in parodije, ko gode »emigranti stran, pojdite brž drugam« in »lepa si z evropskimi očmi«. Ne le nedostojno, nedopustno je, da ga, pa četudi na Instagramu, kdor koli ob vsem tem vèdenju še vedno podpira za to funkcijo. Do konca, očitno deli enake vrednote.

Vse to je postalo normalno in dostojno.

Normalno je, da članica Prešernovega sklada ob vseh svojih življenjskih izkušnjah, pri dopolnjenih 60. letih očita drugi dami preveč kilogramov. Samo zato, ker je na podlagi svojih življenjskih izkušenj izrazila drugačno stališče. Ne razumemo, da to ni skrajno infantilno in očitno z akutnim pomanjkanjem argumentov, to je pač normalno. Verjetno je potem tudi normalno in dostojno, sprejemljivo, da se nekdo povračilno norčuje s starosti ali hude bolezni? Bi šli primerjat tudi njune partnerje in njuno ustvarjalnost in doprinos k družbi? Ali v isti maniri celo videz, prispevek, družbeni status ne glede na njihove kilograme? Bi nas to pripeljalo v boljše okolje? Normalno je, da nimamo nobene samorefleksije.

Normalno je, da mlajšo žensko, ki se bori s covidom, napadi na spletu spravijo v jok in pripravijo do tega, da ne bo nikoli več delila svoje izkušnje. Normalno je, da jo spletni teroristi obtožijo, da laže, da z namazanimi nohti pa res ne more imeti virusa, ki ne obstaja, in normalno je, da dobi honorar za svojo (slabo) igro.

Normalno je, da zaradi tega članek o njej odstranimo, kar je kronski dokaz lažnivih medijev, Lügenpressa. Normalno je, da takšni in podobni spletni ekstremisti »iz prve roke« nanizajo vrsto mnenj, kot da so dejstva in zbežijo nazaj v svoje spletne luknje ali pa vsaj na »sestanek« v precej oddaljen tržni center.

Ne, ni normalno

Minister Roka v marmeladi ima prav.

Prvi naj vrže kamen tisti brez greha in nihče od nas nima pomanjkanja zagrešenih poti. Jaz sem prvi, ki jih ima celo vrsto. Toda, če ne bo nihče metal kamnov vase in druge, ohranil kritičnost do vseh in vsega, potem smo vse te norme sprejeli in se ne bomo nikoli spremenili. Nikoli.