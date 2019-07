'Normalno bi bilo, da bi javni naročnik želel oddati naročilo po razumni ceni'

Bo drugi tir postal zlati tir, pri gradnji katerega bodo obogateli novi gradbeni baroni, vse to pa bomo plačali davkoplačevalci? Vse to so vprašanja, ki se postavljajo po razveljavitvi izbire najcenejšega izvajalca za gradnjo mostu čez Glinščico.

Podjetje 2TDK je namreč tik pred pravnomočnostjo razveljavilo lasten izbor ponudnika za gradnjo 170 metrov dolgega mosta z galerijo čez dolino reke Glinščice. Neuradno je razveljavitev zahteval Kolektor Stojana Petriča, domnevno zaradi računske napake, ki je komisija pri izboru ni opazila, za njih naj bi bile vprašljive tudi reference najcenejšega ponudnika. Posel bi tako utegnil dobiti konzorcij gradbenih baronov nove generacije, Kolektorja, Rika in Pomgrada, ki pa je bistveno dražji. Za most z galerijo zahteva kar 13 milijonov in pol, kar je pet in pol več od prvotno izbranega ponudnika. 'Prvi primer javne razglasitve naročnika, da je neustrezno opravil oceno ponudb' V primeru odločitve 2TDK, da prekliče izbiro najcenejšega ponudnika, se zdi, da so podlegli pritiskom Kolektorja. Se jo da opreti na 90. člen zakona o javnih naročilih? "Kolikor poznam zgodovino slovenskih javnih naročil, je to prvi primer, da je naročnik javno razglasil, da je preveritev in oceno prispelih ponudb opravil neustrezno. Neustrezno opraviti oceno pomeni, da ravnaš nestrokovno, malomarno, površno, karkoli od tega," je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Stanko Štrajn, član prve uprave Darsa in dodal, da 90. člen v šestem odstavku zakona o javnih naročilih omogoča naročniku spreminjati svoje odločitve samo, če je odločitev nezakonita.

Stanko Štrajn, član prve uprave Darsa je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da se je prvič v zgodovini slovenskih javnih naročil zgodilo, da je naročnik javno razglasil, da je preveritev in oceno prispelih ponudb opravil neustrezno. FOTO: POP TV

"Nezakonita odločitev bi bila, če bi se v primeru najugodnejšega ponudnika naknadno izkazalo, da ne izpolnjuje zakonskih pogojev, denimo, da je njegov direktor v kazenskem postopku. Tukaj pa naročnik sam obrazloži, da je ugotovil, da je bila ocena in preveritev ponudb neustrezna. Torej jasno deklarira, da je šlo za napako naročnika, ne za napako v ponudbi ali za napako v razpisnih pogojih. To, da nekdo opravlja svoje delo malomarno ali kakorkoli nestrokovno, je razlog za preverjanje njegove odgovornosti, ne razlog za ponovno preverjanje ponudb."

Bo drugi tir postal zlati tir, pri gradnji katerega bodo obogateli novi gradbeni baroni, vse to pa bomo plačali davkoplačevalci? FOTO: Miro Majcen

Pa se mu ne zdi nenavadno, da se je razveljavitev izbire najcenejšega ponudnika zgodila po tem, ko je dokumentacijo pregledal Kolektor, ki pa je kar za pet milijonov dražji od izbranega ponudnika?"To se nam lahko zdi nenavadno, vendar v tem pogledu ne moremo postaviti nekih trditev, ker ne moremo ničesar v tej smeri dokazati. Jasno pa je, da normalno razmišljujoč človek podvomi, zakaj in kako je do tega prišlo. Če malo špekuliramo, za Kolektor CPG, ki nadpovprečno pogosto uspeva v revizijskih postopkih, je nekako nerodno se kar naprej pritoževati, pred Državno revizijsko komisijo uveljavljati interes, ki je nasproten javnemu interesu. Normalno bi bilo, da bi javni naročnik želel oddati naročilo po neki razumni ceni, ne pa po pretirani ceni. Še toliko bolj pa ta dvom vzbuja dejstvo, da je Kolektor CPG pred nekaj meseci vložil zahtevo za aneks pri pogodbi o gradnji dostopnih poti pri tem projektu, pa je infrastrukturna ministrica to zelo odločno presekala in po mojem mnenju celo v nasprotju s pogoji odločila, da nobenega aneksa ne bo. Če je tam Kolektor mogoče neupravičeno izgubil milijon ali dva evrov sredstev in s tem utrpel škodo, bi tudi nekako pričakoval, da se z dobro ceno ali pet milijonov višjo ceno od najugodnejšega ponudnika lahko ta dolg med državo in Kolektorjem poračuna," je razložil Štrajn. Sogovornik je prepričan, da bi morala zaradi omenjene razveljavitve v primeru 2TDK ukrepati tudi pristojna ministrica Alenka Bratušek."To je osnovna funkcija resornega ministrstva, da zagotovi ali vzpostavi takšno ravnanje organov podjetij v njihovi ingerenci, da ta mašinerija na področju investicij v javno infrastrukturo deluje korektno, zakonito, transparentno in v javno korist. Nikakor ni v javno korist, če se izkazuje možnost, da bo naročilo oddano za dobrih pet milijonov višjo ceno od najnižjega ponudnika."

Bo Alenka Bratušek zaradi razveljavitve izbire najcenejšega ponudnika za gradnjo mostu v primeru 2TDK ukrepati? FOTO: Miro Majcen