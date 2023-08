'Normalno je, če ste prestrašeni, jezni, zbegani, zaskrbljeni ...'

Na Tom telefonu sporočajo, da mislijo na otroke in mladostnike. Vabijo jih, da povedo, kako so oni in njihova družina. Spodbujajo vse otroke in mladostnike, da spregovorijo o svojih čustvih ali pa ta izrazijo z igro, risanjem, slikanjem ali na druge ustvarjalne načine – z uporabo plastelina, dasmase ... Pripravili so še več nasvetov, kako se lažje spopasti s stisko, ki je Slovenijo zajela ob poplavah.

Vabijo otroke, da to nekomu poveste ali pa to izrazite z risbo, zapisom, podobo iz plastelina. Kot sporočajo, je popolnoma normalno, če ste ob teh poplavah prestrašeni, jezni, zbegani, vas skrbi za druge ipd., saj gre za naravno nesrečo. Ob naravnih nesrečah strah ali tesnoba lahko trajata nekaj dni, lahko pa tudi dlje. Najbolje se te občutke da obvladovati, če boste deležni prijaznosti in razumevanja staršev, drugih odraslih ter svojih vrstnikov. Ali če boste vi sami tisti, ki boste prijazni in razumevajoči do drugih, naštevajo.

Kot svetujejo, si lahko mladostniki postavite vprašanja: "Kakšne misli imam? Kakšna čustva so v meni? Kako bi jih poimenoval oz. čemu so podobna? Kaj doživljam v sebi? S čim bi lahko to primerjal?"

4. Ohranjanje rutine : Kadar poskušamo ohraniti normalen ritem dneva, kot je jutranje vstajanje, dejavnost, hrana, higiena, spanje itd., nam to lahko pomaga občutiti stabilnost in predvidljivost (to je občutek, da je vse v redu).

3. Fizična dejavnost in tesen stik : Telesna aktivnost, kot so tek, hoja ali vadba, lahko pomaga pri sproščanju napetosti in zmanjševanju stresa. Tesen stik, kot sta objem in držanje za roko, nas pomirja in poveča občutek varnosti ter poveča upanje.

2. Skupno delo : Sodelovanje v skupnih dejavnostih, kot so pomoč pri čiščenju, pospravljanju škode in obnovi, lahko pomaga občutiti pripadnost. Ko pomagate drugim v stiski, boste občutili, kako ste lahko koristni, in to prispeva k temu, da boste nekaj naredili tudi za svoj občutek vrednosti.

Tom telefon sporoča: Dragi otroci in mladostniki, vedno je z vami tudi TOM telefon. Vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 12.00 do 20.00 na brezplačni in anonimni številki 116 111, če raje pišete, pa na e-pošti tom@zpms.si ali spletni klepetalnici www.e-tom.si

Sporočilo staršem in drugim odraslim: POGUMNO NAPREJ!

Na TOM telefonu mislijo tudi na starše in druge odrasle, ki z otroki živijo in delajo, so sporočili. Kot so dejali, so mnogi drugi otroci in mladostniki po svetu, ki so bili prav tako udeleženi v naravni nesreči, kot so poplave, požar ali potres bili zelo prizadeti, jezni, razburjeni, postali so bolj aktivni in nemirni in se bali, da se bo nesreča ponovila. Veliko otrok se je balo biti sami ali spati sami, nekateri so si želeli prespati pri starših, nekateri so imeli težke sanje in potrebovali več crkljanja.

Dogajale so se slabosti, bruhanje, glavoboli, vročina ali pomanjkanje apetita. Otroci so tudi težje sledili običajnemu dnevnemu ritmu, prestrašeni ali tesnobni so postali tudi zaradi novega dežja in neviht.