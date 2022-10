Komunala Žalec opozarja: 'Norovirusa v vodovodnem omrežju ne pomnimo'

Kot smo poročali, je najmanj 99 ljudi z območja Žalca pred kratkim poiskalo pomoč v celjski bolnišnici zaradi oporečne vode. Nacionalni inštitut je v petek končal preiskavo odvzetih vzorcev pitne vode na prisotnost bakterij in norovirusov na območju žalske komunale. Vzorca nista skladna z upoštevanimi kriteriji glede pitne vode. V enem vzorcu so prisotni enterokoki in clostridium perfringens, v drugem pa clostridium perfringens in norovirus, je zapisano na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Direktor komunalnega podjetja: Gre za širši javnozdravstveni problem

Kot je danes na novinarski konferenci pojasnil direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec Janez Primožič, so rezultati analiz pokazali, da bakterije fekalnega izvora v vodovodnem sistemu niso več prisotne, v vodi pa ostaja norovirus: "Pojav norovirusa v vodovodnem omrežju je pojav, ki ga ne pomnimo. To pomeni, da imamo širši javnozdravstveni problem, ki zahteva ukrepanje zdravstvene stroke. Od NIJZ zahtevamo takojšna navodila in usmeritve." Kot namreč opozarja, je ta virus do stokrat manjši od bakterij. Virusi niso na seznamu analiz, ki jih komunalno podjetje redno opravlja. Kot poziva, je treba resno in takoj pristopiti k reševanju problema.

"Čeprav smo v petek upali, da bomo lahko v kratkem preklicali ukrep prekuhavanja, smo zdaj v situaciji, ko ne vemo, kdaj ga bomo lahko. Dokler ne bomo prepričani, da v nobeni točki vodovodnega sistema ni norovirusa, tega žal ne moremo narediti," je dejal. Pitno vodo prizadetim prebivalcem zdaj omogočajo na štirih lokacijah, ponudbo pa bodo še intenzivirali, da bi prebivalcem prišli čim bolj naproti, zagotavlja Primožič.