Norveška – dežela vrhuncev narave, fjordov in trolov

Norveška je znana po svojih globokih, ozkih in podolgovatih fjordih, to so ledeniške doline, napolnjene z morsko vodo, ki so jih izdolbli starodavni ledeniki. Zaradi edinstvenih naravnih značilnosti in dramatične pokrajine so fjordi ikonični simbol dih jemajoče norveške pokrajine. Ob pogledu na fjord z visoke pečine ali med plovbo po temno zeleni gladini lahko srce postane tako radostno, da bi ga moral človek skoraj da privezati, tako kot so včasih, prav zares, na gorskih kmetijah otroke med igro, da bi ne zgrmeli v globino. Dostop do visokih domov je bil ponekod možen samo s plezanjem po lestvi. Najbolj znana lestev med vsemi je dandanes Trolova. Gre za serpentinasto gorsko cesto, ki se dvigne nad svetovno znano plezalno steno.

Norveška je neločljivo povezana z morjem, ki ji je od nekdaj omogočalo preživetje. Morje je bilo košara dobrot in tako ostaja še danes. Nekdaj so v morju lovili polenovke in jih ravno tako po morju spravljali na bližnje in oddaljene trge, danes izpod gladine morja črpajo tudi nafto in zemeljski plin.

Norveška ima bogato zgodovino s starodavnimi koreninami, ki segajo v vikinško dobo. Država je svojo kulturno dediščino ohranila z muzeji, zgodovinskimi kraji in tradicijo. To je država z visokim življenjskim standardom in sistemom socialnega varstva, ki državljanom zagotavlja brezplačno izobraževanje, univerzalno zdravstveno varstvo in različne socialne ugodnosti. Norvežani so močno povezani z naravo in aktivnostmi na prostem, kot so pohodništvo, smučanje, ribolov in kolesarjenje, ki so priljubljene vse leto.

Nekoč in danes še vedno po fjordih plujejo manjše ladje, ki opravljajo funkcijo knjižnic, potujočega zdravstvenega doma ali šolskega taksija. A napredek je omogočil tehnične rešitve, kot so globoki podmorski predori in razvejano atlantsko cestno omrežje. Najlepši primer je slikovita Atlantska cesta, ki je z enostavnostjo lokov povezala otočke na skrajnem zahodu.

Geirangerfjord je eden najlepših in znan po svoji osupljivi naravni lepoti, ki se ponaša s strmimi, zasneženimi gorami, bujnim zelenjem in kaskadnimi slapovi. Zaradi izjemnega geološkega pomena in edinstvenih naravnih značilnosti je od leta 2005 uvrščen na seznam svetovne dediščine Unesco.

In na Norveškem so doma troli, bajeslovna bitja, ki so že stoletja del folklore in mitologije. Pogosto so prikazani kot velika, človeku podobna bitja s pretiranimi potezami, velikimi nosovi in ušesi ter dolgimi lasmi. Živijo v mračnih gozdovih, z mesečino obsijanih jezerih, v globokih fjordih, na snežnih vrhovih in v bučnih slapovih. Samo ponoči pridejo iz svojih domov, sončna svetloba jih namreč spremeni v kamen. Norveška je prav zares pokrajina, kjer je veliko nenavadno oblikovanih kamnov in skal, to so pravzaprav lahkomiselni troli, ki jih je ujelo sonce. Baje so dolgoživi, tudi sto let dočakajo, so najrazličnejših velikosti in oblik, naj bi pa skoraj vsi imeli po štiri prste na rokah in nogah, dolg nos in kosmat rep. Vidijo v prihodnost.

V popularni kulturi so troli pogosto prikazani kot muhasta in nagajiva bitja. Poznavalci pravijo, da moraš vanje verjeti, če jih želiš videti.





