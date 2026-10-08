Norvežan, ki v Sloveniji živi že 30 let: Mar nam je za lokalno skupnost

Eden od treh posvetovalnih referendumov, ki politike neposredno ne zavežejo, kako in ali naj sploh uresniči voljo ljudi, je referendum o volilni pravici neevropskih prebivalk in prebivalcev Slovenije na lokalnih volitvah.

"Tudi, če nimamo slovenskega državljanstva, smo predvsem ljudje, smo sosedje, sodelavci in sodelavke, naši otroci hodijo v šolo z vašimi, plačujemo davke in prispevke," pravi Christian Moe, v Sloveniji živeči Norvežan. In - pravi Norvežan, ki v Sloveniji prebiva že skoraj trideset let - jim je mar za lokalno skupnost. Na novembrskih lokalnih volitvah ne bo mogel oddati svojega glasu, saj je koalicija z zakonom to pravico odpravila že preden bo o tem povprašala volivce.

"Slovenke in Slovenci imamo pravico do samooodločbe, torej mi odločamo o tem. Če pa kdo hoče biti enakopraven, bo pa sprejel slovensko državljanstvo. če živiš v neki skupnosti, še ne pomeni da lahko imaš vse pravice," je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER dejal poslanec SDS Andrej Kosi.

24 let so to pravico imeli državljani tretjih držav, ki imajo pri nas stalno prebivališče, niso pa pridobili državljanstva. Koalicija je odvzem utemeljila na porastu števila teh prebivalcev.

"Če bomo dovolili, da bo šlo na tak način naprej, bomo čez toliko let priča temu, da bodo imeli tuji državljani več pravic na lokalni ravni kot naši državljani," je povedala vodja poslancev Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.

"Pravijo, da državljanom vračajo moč. Ampak izključitev in utišanje drugih ni moč, je znak šibke in negativne politike," pa pravi Norvežan Moe.

Elvis Alukić, predsednik bošnjaške zveze, pa pravi: "Ne trdim, da smo vsi tujci brez napak, prav tako ne trdim, da smo vsi Slovenci enaki, trdim pa si moramo biti enaki v dostojanstvu, odgovornosti, spoštovanju države, v kateri držimo."

V Pravni mreži za varstvo demokracije so se - prepričani o neustavnosti sprememb zakona o lokalnih volitvah - po mnenje obrnili tudi na generalnega sekretarja Sveta Evrope.