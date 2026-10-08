Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Norvežan, ki v Sloveniji živi že 30 let: Mar nam je za lokalno skupnost

Ljubljana, 08. 10. 2026 20.16 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Žana Vertačnik
Norvežan Christian Moe

Po Sloveniji so se zaprla volišča za predčasno glasovanje pred referendumsko nedeljo. V samo prvih dveh dneh je svoj glas oddalo skoraj 50 tisoč volivcev. Več nevladnih organizacij pa je znova pozvalo h glasu proti. Glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah so poudarili, da stalni prebivalci iz drugih držav niso grožnja slovenskemu narodu. Koalicija pa meni, da bodo zaradi porasta priseljencev Slovenci imeli vse manj glasu.

Eden od treh posvetovalnih referendumov, ki politike neposredno ne zavežejo, kako in ali naj sploh uresniči voljo ljudi, je referendum o volilni pravici neevropskih prebivalk in prebivalcev Slovenije na lokalnih volitvah.

"Tudi, če nimamo slovenskega državljanstva, smo predvsem ljudje, smo sosedje, sodelavci in sodelavke, naši otroci hodijo v šolo z vašimi, plačujemo davke in prispevke," pravi Christian Moe, v Sloveniji živeči Norvežan. In - pravi Norvežan, ki v Sloveniji prebiva že skoraj trideset let - jim je mar za lokalno skupnost. Na novembrskih lokalnih volitvah ne bo mogel oddati svojega glasu, saj je koalicija z zakonom to pravico odpravila že preden bo o tem povprašala volivce.

"Slovenke in Slovenci imamo pravico do samooodločbe, torej mi odločamo o tem. Če pa kdo hoče biti enakopraven, bo pa sprejel slovensko državljanstvo. če živiš v neki skupnosti, še ne pomeni da lahko imaš vse pravice," je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER dejal poslanec SDS Andrej Kosi.

24 let so to pravico imeli državljani tretjih držav, ki imajo pri nas stalno prebivališče, niso pa pridobili državljanstva. Koalicija je odvzem utemeljila na porastu števila teh prebivalcev.

"Če bomo dovolili, da bo šlo na tak način naprej, bomo čez toliko let priča temu, da bodo imeli tuji državljani več pravic na lokalni ravni kot naši državljani," je povedala vodja poslancev Demokratov Elena Zavadlav Ušaj

"Pravijo, da državljanom vračajo moč. Ampak izključitev in utišanje drugih ni moč, je znak šibke in negativne politike," pa pravi Norvežan Moe.

Elvis Alukić, predsednik bošnjaške zveze, pa pravi: "Ne trdim, da smo vsi tujci brez napak, prav tako ne trdim, da smo vsi Slovenci enaki, trdim pa si moramo biti enaki v dostojanstvu, odgovornosti, spoštovanju države, v kateri držimo."

V Pravni mreži za varstvo demokracije so se - prepričani o neustavnosti sprememb zakona o lokalnih volitvah - po mnenje obrnili tudi na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
volilna pravica tujci lokalne volitve referendum

28 tisočakov za prenovo, nato še najemnina: realnost ljubljanskega trga

Stevanovića zaradi objave na spletu obiskali kriminalisti

24ur.com Odvzem volilne pravice tujcem zaradi Jankovića?
24ur.com Bitka za volilno pravico: 'Slovenija naj se zgleduje po Skandinaviji, ne po Balkanu'
24ur.com Volilna pravica tujcev v središču razgrete razprave
24ur.com Zavrnili predlog nezaupnice Evropski komisiji
24ur.com Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tavullia46
08. 10. 2026 21.02
Kako da nima državljanstva. Predvidevam da vleče bonuse iz ibeh držav!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Na delo v Avstrijo sta šla brez znanja jezika, po štirih letih imata 100.000 evrov
Na delo v Avstrijo sta šla brez znanja jezika, po štirih letih imata 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Umrl je avtor številnih hitov: Njegove pesmi ste peli vsi
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Če vas prah spravlja ob živce, naredite to še danes
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002