Čez noč brez ginekologa: odpovedani pregledi in popolna zmeda

Bralka nas je opozorila, da jo je o odhodu ginekologa dr. Saše Rakića vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Slovenska Bistrica obvestilo šele danes, 4. maja. Na spletni strani je sicer ZD v sredo, 29. aprila, objavil obvestilo, da omenjeni specialist ginekologije in porodništva z majem 2026 ne bo več opravljal dela v ZD Slovenska Bistrica. "Zavedamo se pomena nemotene dostopnosti ginekološke oskrbe, zato bomo pacientkam tudi v prihodnje zagotovili ustrezno zdravstveno varstvo. Organizirali bomo nadomestne ginekologe ter poskrbeli, da bodo storitve potekale čim bolj nemoteno," so zapisali na spletni strani. Toda, po praznikih – 4. maja – je namesto informacij o nadomestnih ginekologih pacientke pričakalo novo sporočilo: "Obveščamo vas, da zaradi nenačrtovane odsotnosti ginekologinje Maje Franić Ivanišević trenutno v naši ambulanti ne moremo zagotoviti rednih ginekoloških storitev." Pacientkam so še svetovali, da se v primeru nujnih stanj, kot so težave v nosečnosti, močne bolečine ali obilne vaginalne krvavitve, obrnejo na urgentno ginekološko ambulanto v UKC Maribor ali SB Ptuj. Informacij o tem, kam naj se obrnejo vse ostale pacientke, ki so jim odpovedali preglede, pa niso podali.

Odpoved termina manj kot 24 ur pred pregledom

Najbolj zaskrbljujoče so zgodbe nosečnic, ki so tik pred pomembnimi pregledi ostale brez obravnave. Ena izmed njih, ki je trenutno v 22. tednu nosečnosti, bi morala jutri opraviti morfologijo ploda – ključni pregled, ki se izvaja med 22. in 24. tednom nosečnosti. Namesto pregleda je prejela klic, da ta odpade, saj ginekolog ne dela več. Alternativa? Naj si termin poišče sama v drugih ustanovah. "Poklicali so me manj kot 24 ur pred pregledom in rekli, naj se sama naročim v Mariboru ali na Ptuju. Nihče ni znal povedati, ali imam sploh izdano napotnico," opisuje. Ko je poklicala druge ustanove, so jo brez napotnice zavrnili, iz zdravstvenega doma pa, kot pravi, ni dobila jasnih informacij glede napotnice.

Brez informacij, brez napotnic, brez rešitev

Pacientke opozarjajo na popolno zmedo, ki je nastala. Ni jasno, ali so napotnice izdane, kdo prevzema obravnavo in kako naj si zagotovijo pravočasne preglede. Ker so čakalne dobe dolge, mnoge razmišljajo o samoplačniških pregledih. A denimo morfološki pregled stane okoli 90 evrov. "Plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, pa ostanemo čez noč brez ginekologa in brez osnovnih informacij," opozarja bralka. Sprašujejo se, zakaj zdravstveni dom ni pravočasno izdal napotnic ali organiziral nadomestne obravnave, če so za odhod zdravnika vedeli vsaj mesec dni vnaprej.

ZD: Ginekolog šele v drugi polovici aprila sporočil svojo odločitev

Na ZD Slovenska Bistrica so za 24ur.com pojasnili, da je ginekolog delal kot zunanji sodelavec, s katerim so imeli pogodbo za dve ambulanti na teden. "Že v začetku leta smo mu ponudili možnost zaposlitve in se tudi dogovarjali v tej smeri, vendar je šele v drugi polovici meseca aprila povedal, da zaradi osebnih razlogov ne želi več opravljati dodatnega dela," pravijo. Kot so poudarili, so v ZD Slovenska Bistrica ves čas aktivno iskali rešitve za nadomestnega zdravnika. "Dogovarjamo se tudi za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji in z zasebniki. Ves čas imamo tudi objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva, javili smo tudi potrebo za specializanta," so dodali. O odsotnosti druge zaposlene ginekologinje pa so, kot pravijo, bili obveščeni šele danes zjutraj. Trenutno ne vedo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala, zato so pacientke obvestili o nastali situaciji. "V ZD Slovenska Bistrica aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi, v tem trenutku pa žal ne moremo oceniti, kako dolgo bo takšno stanje trajalo. S pomanjkanjem ginekologov oziroma preobremenjenostjo le-teh se soočajo tudi drugi zdravstveni zavodi v Sloveniji," so izpostavili v ZD Slovenska Bistrica. Kot pravijo, bodo o vseh nadaljnjih informacijah glede razporeda ambulant, naročanja in morebitnih sprememb pacientke sproti obveščali preko spletne strani in drugih običajnih komunikacijskih kanalov.

Več odhodov v zadnjih letih?

Po besedah pacientk to ni osamljen primer. V zadnjih letih naj bi iz istega zdravstvenega doma odšlo že več ginekologov, pacientke pa naj bi bile vsakič obveščene prepozno. Na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) so ob tem poudarili, da ta primer znova kaže na širše težave pri zagotavljanju osebnih zdravnikov, družinskih zdravnikov, pediatrov in ginekologov, na kar ZZS opozarja že vrsto let. "Gre za sistemski problem, ki ni omejen na posamezen zdravstveni dom, temveč se z njim soočajo številni izvajalci po Sloveniji," pravijo.

"Na Zdravniški zbornici Slovenije smo že opozorili, da lahko v prihodnjih letih brez izbranega ginekologa ostane dodatnih 200.000 žensk, če ne bomo pravočasno sprejeli učinkovitih sistemskih rešitev. To kaže, da gre za resno kadrovsko in organizacijsko vprašanje, ki zahteva ukrepanje na ravni države, plačnika, ustanoviteljev javnih zavodov in izvajalcev zdravstvene dejavnosti," opozarjajo. Na ZZS pravijo, da za nastale razmere ni mogoče odgovornosti pripisovati posameznim zdravnikom. "Gre za posledico organizacijskih težav v sistemu, zlasti na področju načrtovanja kadrov, nadomeščanja in pravočasnega sprejemanja ustreznih ukrepov na ravni organizacije zdravstvene dejavnosti," so poudarili.