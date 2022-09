Ravni alkohola, ki bi bila med nosečnostjo varna, ni

Življenjski slog in življenjski vzorci obeh staršev v obdobju pred in okoli spočetja ter med nosečnostjo pomembno vplivajo na otrokovo zdravje skozi vse življenje. Med odločitvami o življenjskem slogu, ki jih bodoča starša sprejmeta v povezavi z nosečnostjo, je za otrokovo zdravje in razvoj pomembna tudi odločitev, povezana s pitjem alkohola.

Obeležujemo mednarodni dan spodbujanja nosečnosti brez alkohola ter ozaveščanja o posledicah, ki jih lahko povzroči izpostavljenost še nerojenega otroka alkoholu. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljajo, da je odnos bodočih staršev do alkohola in nosečnosti odraz širšega družbenega odnosa do pitja alkohola. Slednje je v času nosečnosti namreč zelo povezano s splošnimi vzorci pitja alkohola med prebivalci, zato je nosečnost brez alkohola za dobrobit otrok skupna odgovornost družbe, poudarjajo.

Alkohol, ki ga zaužije nosečnica, namreč hitro prehaja skozi posteljico do ploda. Raven alkohola v plodovi krvi hitro naraste in je lahko višja kot raven pri materi. Plodova sposobnost razgradnje alkohola pa je slaba, zato ostaja v otrokovem telesu dalj časa in nanj škodljivo deluje. Prisotnost alkohola lahko vpliva na rast in razvoj otroka skozi vso nosečnost. Otrokovi možgani se namreč razvijajo ves čas nosečnosti, zato velja, da prej, ko nosečnica preneha piti, bolj varno bo to za njenega otroka in zanjo.

"Najvarneje je prenehati piti pijače, ki vsebujejo alkohol, že takrat, ko partnerja šele načrtujeta nosečnost. Partnerja namreč v začetku, to je prvih štiri do šest tednov, za nosečnost še ne vesta. Če takrat nosečnica pije pijače, ki vsebujejo alkohol, izpostavlja otroka alkoholu, ne da bi to nameravala. Če se to zgodi, naj nosečnica čim prej, ko izve za nosečnost, preneha s pitjem pijač, ki vsebujejo alkohol," je povedala Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ.

Posledic izpostavljenosti alkoholu med nosečnostjo je namreč več. Pitje večjih količin alkohola med nosečnostjo je znani dejavnik tveganja za številne neugodne izide, kot so spontani splavi, mrtvorojenost, zastoj rasti v maternici, nizka porodna teža in nenadna smrt dojenčka. Tveganje za nekatere neugodne izide lahko poveča že izpostavljenost majhnim količinam alkohola.

Izpostavljenost alkoholu pred rojstvom lahko pri otroku povzroči vrsto doživljenjskih stanj, znanih kot motnje fetalnega alkoholnega spektra (FASD). Simptomi FASD lahko segajo od blagih do težkih in lahko različno prizadenejo različne ljudi. Kažejo se lahko kot učne težave, motnje pozornosti, hiperaktivnost ali vedenjske motnje. Najtežja in najbolj znana posledica izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom je fetalni alkoholni sindrom (FAS), ki vključuje kognitivne primanjkljaje, značilne poteze obraza, motnje osrednjega živčevja in rasti. Čeprav so možgani organ, na katerega ima alkohol najtežji vpliv, lahko do nepravilnosti pride tudi na srcu, ledvicah, jetrih, prebavnem traktu in endokrinem sistemu. Ker pri večini otrok s FASD tipične telesne značilnosti niso prisotne, govorimo o FASD tudi kot o nevidni motnji, kar lahko vpliva na to, da mnogi posamezniki s FASD ostanejo neprepoznani.