Tudi vas bolijo ušesa ob nošenju maske? Rešitev: ugoden paket mask z bolj elastičnimi trakovi!

V zadnjem času pogosto slišimo, da je nošenje mask postalo neznosno. In kaj ljudje najpogosteje navajajo kot problem? Nekoliko nenavadno, a vendarle največkrat slišimo, da se velik problem skriva v bolečih ušesih. Prav tako je prisoten tudi strah, da bodo po večmesečnem nošenju ušesa postala štrleča. Nazadnje je treba omeniti tudi oteženo dihanje ob nošenju. Kdo bi si mislil, da bomo nekoč toliko diskutirali in analizirali izdelavo mask, pravilno nošenje, strukturo trakov? A kot vedno tudi za ta problem obstaja rešitev!

Tudi vas žulijo trakovi in vas po večurnem nošenju maske bolijo ušesa?

Po analizi več modelov lahko rečemo, da so pri nekaterih maskah trakovi resnično prekratki in premalo elastični. O tem ni dvoma! Ampak tu se nismo ustavili! Šli smo dalje in interno opravili meritve trakov in jih primerjali pri nošenju ljudi različnih velikosti, spolov, starosti. Nekatere maske so bile primerne zgolj za odrasle, spet druge le za otroke. A vendarle se je pri večini modelov pojavljala bolečina za ušesi. Prišli smo do odkritja, da je v trakovih premalo elastana, pri nekaterih modelih pa so bili trakovi enostavno prekratki.

Rešitev, ki je navdušila ljudi

Na koncu smo prišli do rešitve in s proizvajalcem našli optimalno rešitev z vidika elastičnosti, dolžine, strukture in sestave maske. Zaščitna 3-slojna maska ima številne prednosti:

- večja elastičnost trakov

- optimalna dolžina trakov

- dodatno oblazinjena zgornja plast trakov

- 3 kvalitetni sloji za zaščito

- univerzalna velikost

- dodatno oblazinjen notranji sloj za večje udobje

- oblazinjen in prožen nosni lok za zatesnitev

- se popolnoma prilega obrazu

- brez neprijetnega vonja

- kvalitetna zaščita pred zunanjimi vplivi

- lahkotno dihanje