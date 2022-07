Nosil psa, zdrsnil in se poškodoval. Planince z neustrezno opremo ujelo neurje

Kasneje so reševalci v Bohinju na območju Vogla iskali starša z dvema otrokoma. "Izgubili so se med uporabo aplikacije Google Maps, ki jih je pripeljala pred 30-metrski prepad," so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ob tem je bila družina za podvig tudi neustrezno opremljena. Reševali so bohinjski gorski reševalci in helikopter.

Pet reševalnih akcij v gorah. In to samo v petek na območju PU Kranj. Prvo reševanje je steklo na območju Bovca, kjer je policijski helikopter z ekipo za helikoptersko reševanje v kanjonu Sušec reševal žensko, ki se je poškodovala pri skoku v tolmun.

Še eno reševanje planincev z neustrezno opremo pa je istočasno potekalo v ferati Hvadnik. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so iz ferate rešili družino tujih planincev, ki jo je med plezanjem, neprimerno opremljeno, ujelo neurje. Fotografije so gorski reševalci objavili tudi na spletu ter ob tem pripisali, da namen njihovih objav ni obsojanje napak, "pač pa ozaveščanje vseh, ki delate v turizmu, da tujim neveščim gostom svetujete najem gorskih vodnikov, ko se odpravljajo na take podvige, ki bi se lahko končali tudi tragično".

V soboto so medtem opravili reševanje v strmem kanjonu nad krajem Dol pri Predgradu. Okoliščine kažejo, da je moški med nošenjem psa zdrsnil in se poškodoval. "Najprej je bilo potrebno klasično reševanje, nato pa je bil opravljen peš transport do helikopterja in zatem še prevoz v zdravstveno ustanovo," so sporočili kranjski policisti.

V Vintgarju je obiskovalki na glavo padel kamen, oskrbeli so jo reševalci.

Policisti ob tem pozivajo k previdnosti, odgovornosti, ustrezni opremljenosti in izbiri ture glede na dejanske zmožnosti in poznavanje razmer. "Starši, odgovorni ste za svoje otroke in kadar jih imate zraven, morate biti še bolj prepričani, da bo tura varna," so še dejali ter podobno kot gorski reševalci turistične delavce pozvali, naj na zahtevnost slovenskih gora opozorijo svoje goste.