SD potrdil listo za evropske volitve, nosilec bo aktualni poslanec Matjaž Nemec

Četrta na listi je nekdanja mladinska delegatka pri OZN, sicer pa predstavnica Mladega foruma Lucija Karnelutti , sledijo državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež , podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević , član predsedstva SD Primož Brvar ter mednarodna sekretarka stranke in svetovalka ministrice za zunanje zadeve Neva Grašič . Listo končuje Milan Brglez (SD/S&D).

Prvak SD Matjaž Han je ob predstavitvi dejal, da je to ekipa, na katero so lahko ponosni, in dodal, da "ta lista ni obremenjena s posameznimi interesi, ampak s socialdemokratskimi vrednotami". Ob tem je volivce povabil k udeležbi na volitvah.

"Glede rezultata bom relativno skromen. Če bi gledal kandidate in kandidatke, bi bil zelo samozavesten in sem samozavesten, glede na to, da sem relativno realen politik in glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju socialdemokratov, mi pričakujemo enega poslanca, verjamem pa, da smo zmožni z vsebinami, ki jih bomo nagovorili, naše državljanke in državljane tudi presenetiti," dober mesec pred evropskimi volitvami ocenjuje Han.

Delegati so poleg liste potrdili tudi program stranke za evropske volitve. V štirih sklopih programskih izhodišč poudarjajo ukrepe za solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo. Prepričani so, da bo Evropa samo z močno skupno politiko omogočila tudi močno Slovenijo, saj obstajajo številni izzivi, ki jih ta ne more rešiti sama.

Prepričani so, da Evropa potrebuje odločen, solidaren odziv na draginjo ter skrb za socialno najranljivejše. Zavzemajo se za socialno pravičen zeleni dogovor, ob čemer poudarjajo odpravo energetske revščine, vlaganje v obnovljive vire in dosego dogovora o uporabi jedrske energije. Zavzemajo se za vlaganje v raziskave, inovacije in nove tehnologije za razvoj gospodarstva. Tudi varnost je med prioritetami SD, menijo namreč, da je treba poskrbeti za varne ulice in trge ter mirno reševanje sporov. Čas je za močno, in ne razdeljeno in ustrahovano Evropo, je dejal Nemec.