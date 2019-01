Nosilec liste DeSUS bo po vsej verjetnosti Ivo Vajgl

Evropska demokratska stranka je ena od dveh strank, ki se povezujeta v Alde (Zavezništvo evropskih liberalcev in demokratov v Evropskem parlamentu). Druga stranka Alde je Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo.

Generalni sekretarji LMŠ, SMC in SAB so sicer na današnjem srečanju izmenjali stališča do skupnega nastopa strank na majskih evropskih volitvah ter pripravili izhodišča za srečanje predsednikov strank na to temo. Sestali se bodo do 15. februarja, saj dotlej načrtujejo tudi končno odločitev glede skupne liste. Danes pa sklepov sestanka niso razkrili.

Interes za sodelovanje so že izrazile vse tri stranke, težji del pa je dogovor o pogojih, o kandidatih, nosilcu liste in vrstnem redu na njej. LMŠ naj bi namreč zahtevala prva tri mesta na listi in možnost veta na druge kandidate. Današnje srečanje, ki naj bi bilo sicer konstruktivno, pa naj ne bi še prineslo odgovora glede pogojev LMŠ. V tej stranki tudi ne razkrivajo, ali pri njih vztrajajo, ali so pripravljeni popuščati. Tako so vse možnosti še odprte.

Pogoj SMC enakopravnost v pogajalskih izhodiščih

Predsednik SMC Miro Cerar je na pogoje LMŠ sicer pomenljivo odgovoril že pred nekaj tedni, ko je povedal, da pa je pogoj SMC za oblikovanje skupne liste strank enakopravnost v pogajalskih izhodiščih. V SAB pa se za zdaj glede zahtev LMŠ še niso izrekli. Odgovor glede skupne liste bo, kot kaže, prinesel šele sestanek predsednikov liberalnih strank oz. se bodo o sodelovanju verjetno dokončno izrekli organi strank.

V SAB še poteka evidentiranje kandidatov za evropske volitve, v LMŠ so ga že zaključili, v SMC pa so končali prvi krog evidentiranja. O konkretnih imenih je za zdaj javno bolj malo govora, le v SMC se med najbolj možnimi kandidati omenja evropsko komisarko Violeto Bulc in nekdanjega ministra Petra Gašperšiča.