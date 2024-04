Nosilec liste Gibanja Svoboda bo Aleksander Merlo, na listi tudi Marjan Šarec

Člani in simpatizerji Gibanja Svoboda so se danes zbrali na prvem festivalu Svobode ob Zbiljskem jezeru, na katerem so bile vse oči uprte predvsem v javno predstavitev kandidatov stranke na evropskih volitvah. Po naših informacijah bo nosilec liste direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, sledila pa mu aktualna evroposlanka Irena Joveva. Na listi bosta tudi minister za obrambo Marjan Šarec in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk.

Jasno je sicer že, da je evropski poslanec Klemen Grošelj ta teden soglasje h kandidaturi umaknil. Po neuradnih informacijah pa so med kandidati še predsednik strankinega podmladka Matej Grah , poslanca Tamara Vonta in Uroš Brežan ter državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.

V največji vladni stranki želijo sicer na festivalu, za katerega se nadejajo, da bo postal vsakoletni tradicionalni dogodek stranke, na "sproščen, zabaven, duhovit in družaben način" predstaviti dosedanje delo stranke in njene cilje v prihodnosti, je povedal poslovni direktor stranke Peter Majerle. Med nalogami, ki jih čakajo, je med drugim naštel prihajajoče junijske evropske volitve, morebitne posvetovalne referendume in prihodnje delo vlade Roberta Goloba.

Ali bi polno postavo deveterice, ki jo bodo poslali v boj za mesta v Evropskem parlamentu, lahko razkrili danes, je tako še pod vprašajem. V stranki naj bi v zadnjih dneh opravili še dodatne pogovore s potencialnimi kandidati, a pri tem dobili več košaric. H kandidaturi so že prej nagovarjali predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, a je ta že večkrat zatrdila, da je na listi ne bo. Prav tako naj bi v Svobodi snubili nekdanjo podpredsednico stranke Marto Kos, ki je ponudbo zavrnila, ob tem pa za Televizijo Slovenija potrdila, da so ji v stranki v zameno za kandidaturo ponujali položaj evropske komisarke. To mesto pa naj bi se zdaj obetalo nekdanjemu predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu.