Nosilec skupne liste SDS in SLS za evropske volitve je Milan Zver

Nosilec skupne liste SDS in SLS za evropske volitve je sedanji evropski poslanec SDS Milan Zver . Drugo in tretje mesto zasedata evropski poslanki SDS Romana Tomc in Patricija Šulin , četrto pa evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič .

Prvak SDS Janša je v današnjem nagovoru dejal, da je Evropa naš skupen življenjski prostor, Slovenci pa "pripadamo temu prostoru in evropski civilizaciji". "Želimo jo graditi tudi naprej in pripravljeni smo jo tudi braniti," je napovedal. Dodal je, da se zavedajo, da pripadamo generacijam, ki so podedovale EU kot projekt miru in blaginje, unija pa je lahko močna le toliko, kolikor so močne njene članice.

Listo dopolnjujejo nekdanji mariborski župan Franc Kangler iz Nove ljudske stranke, Alenka Forte , Davorin Kopše in Alja Domjan , vsi kandidati SDS. Na listi je po Janševih navedbah kombinacija slovenskih, evropskih in mednarodnih znanj ter izkušenj, pri kandidaturah pa da niso pozabili niti na tiste, na katere se prevečkrat pozablja tako v Sloveniji kot Evropi.

Po njegovem mnenju je najpomembnejše sporočilo skupne liste, da je možno in treba sodelovati. "Četudi vemo, da so ali so bile razlike pri kakšnem konkretnem koraku, pa vendarle znamo pretehtati, kaj je bolj in kaj manj pomembno," je povedal. Trdno verjamejo, da je skupna lista najboljša možnost za Slovenijo in da želijo prispevati k najbolj optimalnemu uspehu EPP.

Po mnenju Tomčeve pa je sestava skupne liste dokaz za to, da razumejo, kaj Evropa v teh prelomnih trenutkih potrebuje. "Potrebuje sodelovanje, spoštovanje in povezovanje," je dejala in izpostavila še proevropsko usmerjenost. Šulinova pa je dejala, da EU ponuja varen dom, a da moramo ob tem ohraniti tudi narodno identiteto.

Janša je le na kratko komentiral tudi odločitev NSi, ki prav tako pripada EPP, za samostojen nastop na volitvah. Dejal je, da to obžalujejo, a da je to njihova suverena odločitev. Po Janševih ocenah bo na volitvah lista SDS in SLS zelo verjetno edina skupna lista. Izpostavil je vključevalno vlogo SDS ter ocenil, da je vključevanje ali nevključevanje problem druge politične strani v Sloveniji.