'Nosili bomo jopice, ko bi morali biti v kratkih hlačah'

V torek zvečer so se v Ilirski Bistrici soočili s tornadom. Kot pravi Dušan Kaplan, so trombe in tornadi pri nas silno redki. "Sam se spomnim samo ene trombe, okrog šestdesetega leta. Na meji snežniških gozdov je naredilo pravi polom. Od takrat se še danes ni vsepovsod obraslo, kjer je ta tromba gospodarila. Ravno na tem delu, od Ilirske Bistrice čez snežniške gozdove pa mimo Blok navzgor, se srečata Mediteran in kontinent. Tukaj se križata na silno kratkem nivoju, zato me nič ne preseneča," pravi.

"Prosinec mili, Bog se nas usmili"

Kaplan je izpostavil, da je izostanek zime januarja, sedaj prinesel toliko bolj mokro poletje. "Od Andreja, lani novembra, je bla kar lepa zima. Smo si že obetali, da bo eno leto končno nekaj normalnega. Ampak po božiču pa se je vse skegljalo. Če se spomnite, je bil januar takšen, da smo skoraj v kratkih rokavih okrog hodili. Ljudska pa pravi: 'Prosinec mili, Bog se nas usmili'. Tako, kot januarja nismo imeli zime, imamo pa sedaj toliko bolj mokro poletje."

Kaplan pravi, da se bo takšno vreme držalo še cel avgust. "Kakšna dva dneva premora bosta, da se bo naredila tista neznosna sparina. Potem bo pa spet nalivalo in bomo že sedaj jopice nosili, ko pa bi morali biti v kratkih hlačah."