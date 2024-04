Nosilka kandidatov Levice naj bi bila Sukičeva, Mesec na zadnjem mestu

Po predlogu liste, ki so ga neuradno pridobili v STA, bi se za prvo kandidatko na listi v naslednjem vrstnem redu zvrstili še državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan , diplomantka mednarodnih odnosov Katja Sluga , predsednik Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov nekdanje SFRJ Exyumak Fahir Gutić , umetnostna zgodovinarka Zdenka Badovinac , delegat zasavskega pokrajinskega odbora v svetu stranke Matej Zupan , državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič , Tarra Stermšek Kristan , na zadnjih državnozborskih volitvah kandidatka Nestrankarske ljudske liste Gibanja Zdrava družba, listo pa končuje dolgoletni koordinator stranke, sicer pa sedanji minister za delo in podpredsednik v vladi Roberta Goloba Luka Mesec .

Slednji je nedavno poudaril, da kandidira, ker želi podpreti listo, njegove prioritete pa so jasne – želi dokončati zadane projekte na ministrstvu. Da kljub temu kandidira in tvega izvolitev v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi, pa je po njegovih besedah "riziko", ki so ga v stranki pripravljeni sprejeti.

Med parlamentarnimi strankami so doslej kandidatno listo potrdili v opozicijskih SDS in NSi, sedmim kandidatom so prejšnji teden zeleno luč prižgali v največji vladni stranki Gibanje Svoboda, celotno listo pa naj bi razgrnili na sobotnem dogodku stranke. Nekoliko pa bodo s tem korakom počakali še v koalicijski SD, kjer jih bo do volilnega kongresa zaposlovala predvsem izbira novega vodstva stranke.