Nosilka liste SD pričakovano Tanja Fajon

Na petem mestu liste SD bo kandidirala Neva Grašič iz strankinega podmladka, sicer pa podpredsednica mladih evropskih socialistov - Yes. Za njo bo uvrščen predsednik Foruma starejših Franc Hočevar , sledita podpredsednica Zveze združenj borcev NOB in nekdanja ministrica Ljubica Jelušič in na zadnjem mestu liste župan Murske Sobote Aleksander Jevšek .

Predsedstvo SD je potrdilo kandidatno listo za evropske volitve. Pričakovano je nosilka liste sedanja evropska poslanka Tanja Fajon , na drugem mestu je poslanec SD Matjaž Nemec , sledita državna sekretarka Dominika Švarc Pipan in poslanec Milan Brglez . Kot pravijo v SD, se kandidati zavzemajo za drugačno, napredno, solidarno in pravično EU.

Tudi glede na podporo predsednika stranke Dejana Židana bo pričakovano nosilka liste podpredsednica stranke Fajonova, ki je bila nazadnje v Evropski parlament izvoljena s preferenčnimi glasovi. Na volitvah leta 2014 je z drugega mesta premagala nosilca liste in tedanjega predsednika stranke Igorja Lukšiča.

Četrtouvrščeni na listi, Milan Brglez, je v poslansko skupino SD iz SMC prestopil kmalu po lanskih državnozborskih volitvah, 17. oktobra pa je bil izvoljen za predsednika konference SD. Od prestopa so se pojavljale špekulacije, da si Brglez želi kandidature na evropskih volitvah. Če bi bil izvoljen v Evropski parlament, bi namesto njega poslanca dobila SMC, SD pa bi ostala z 10 izvoljenimi poslanci.

Kandidatno listo bo sicer dokončno potrdila volilna konvencija stranke, ki bo sredi marca.

Kot so poudarili v SD, želijo z njihovo vizijo EU ustvariti takšno Evropo, ki bo temeljila na enakopravnosti, solidarnosti, svobodi mišljenja, odgovornosti, pravičnosti in vladavini prava, trajnostnem razvoju ter varnosti. "To bo naša Evropa, Evropa za vse ljudi in ne le za izbrance," zagotavljajo. Predsednik SD Dejan Židan pa je dodal, da ne pristajajo na Evropo, ki ni sposobna soglasno obsoditi fašizma.

Kot je ocenil na predstavitvi kandidatk in kandidatov, gre SD na volitve z najboljšo listo.