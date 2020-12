Nostalgično silvestrovo v Ljubljani: brez velikega odra, ognjemeta in polnih ulic

Vsi že nestrpno čakamo novo leto. V upanju, da bo boljše, lepše in prijaznejše. Letošnje vzdušje v Ljubljani je predvsem nostalgično.Ni polnih ulic, stojnic in velikega odra na Kongresnem trgu, pogrešamo tudi glasen rock izpred Križank, pa jazz izpred mestne hiše. Pogrešamo narodno-zabavno glasbo, ki je vsako leto odmevala na tržnici, pogrešamo turiste in vse to bo v bodoče še bolj dobrodošlo. In pogrešali bomo tudi ognjemet, a veselo je lahko tudi brez. 2020 je tudi eno tistih let, ko smo spoznali, kako dragoceni so prijatelji, družina in drobne stvari, ki jih včasih niti ne opazimo.

