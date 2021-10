Notarji bodo v ponedeljek na voljo za brezplačne nasvete na daljavo

Slovenski notarji se bodo tudi letos vključili v aktivnosti ob Evropskem dnevu pravosodja, ki ga obeležujejo 25. oktobra, in bodo v ponedeljek brezplačno informirali uporabnike notarskih storitev na oddaljeni način po video povezavi. Tema svetovanja med 9. in 12. uro bo urejanje premoženjskopravnih razmerij zakonskih in drugih parov.

Svetovanje bo potekalo preko digitalne platforme MiTeam. Vsi, ki bodo želeli posvet z notarjem, se bodo lahko prijavili na video razgovor z notarjem na spletni strani Notarske zbornice Slovenije. Ob prijavi bodo vpisali svoj elektronski naslov, nato pa bodo prejeli vabilo za vstop v sprejemno pisarno ter se v video razgovoru s predstavnikom sprejemne pisarne dogovorili za prost termin. Notarji s svojim delom na področju civilnega prava pomembno prispevajo k zagotavljanju pravne varnosti. V notarskih pisarnah vsakodnevno nudijo uporabnikom informacije in nasvete v zvezi s sestavo pogodb.