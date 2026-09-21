Notino v Aleji odprl svojo prvo trgovino v Sloveniji

Nova trgovina v Ljubljani je pomemben korak pri širjenju fizične prisotnosti Notina v evropskih mestih. Čeprav je Notino svojo zgodbo zgradil predvsem na spletu, se danes vse bolj usmerja tudi v fizične trgovine, s katerimi lahko svojim kupcem izdelke še bolj približa. V zadnjem obdobju je svoje trgovine odprl tudi v Zagreb ter na novih lokacijah na Poljskem in Češkem. "Naš cilj je, da strankam omogočimo nakupovanje na način, ki jim najbolj ustreza, bodisi prek spleta bodisi v trgovini. Trgovin ne obravnavamo ločeno od spletnega poslovanja, temveč kot naravni del enotne izkušnje strank. Strankam omogočajo, da izdelke odkrijejo in preizkusijo osebno, hkrati pa še vedno uživajo v udobju in storitvah, ki jih že poznajo iz spletne trgovine Notino. Odprtje naše prve trgovine v Sloveniji je še ena pomembna priložnost, da Notino približamo našim strankam," pravi Bartosz Kliś, sodirektor Notina.

Notino je v Aleji odprl prvo trgovino v Sloveniji. FOTO: Arhiv ponudnika

Prostor za odkrivanje, preizkušanje in doživljanje lepote

Nova trgovina Notino v Ljubljani strankam omogoča lažji dostop do široke ponudbe svetovno znanih kozmetičnih blagovnih znamk. Med najbolj zanimivimi elementi so poseben kotiček Niche Corner s prestižnimi in nišnimi dišavami, posebna predstavitev znamke Tom Ford, ki vključuje kolekciji Signature in Private Blend, ter predstavitev znamke Maison Margiela, kjer so na ogled te ikonične dišave. Na voljo bodo tudi premium ličila znamk kot so Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Estée Lauder in Clinique, poleg obsežne ponudbe dišav, ki vključuje znamke Armani, Prada, Mugler, Valentino, Dolce&Gabbana, Hermès in Miu Miu. Ponudbo zaokroža razširjena ponudba za nego kože znamk kot so Kiehl's, Biotherm, Shiseido in Dr.Jart+, pa tudi profesionalna nega las Kérastase, Redken, Matrix in L'Oréal Professionnel.

Nova trgovina Notino v Aleji FOTO: Arhiv ponudnika

V fizični trgovini si lahko kupci izdelke ogledajo, jih preizkusijo in med seboj primerjajo, kar je pri izbiri kozmetike še vedno pomemben del nakupovalne izkušnje. Tudi v ljubljanski trgovini bodo zato na voljo posebne možnosti za preizkušanje izdelkov in strokovno svetovanje. Med drugim bo obiskovalcem pri preizkušanju izdelkov v pomoč tudi virtualno ogledalo. Vse našteto so pripravili z namenom, da kupci lažje najdejo izdelke, ki jim najbolj ustrezajo.

Ljubljana kot pomemben korak v širitvi Notina

Odprtje prve slovenske trgovine Notino v nakupovalnem središču ALEJA je za podjetje pomemben korak. Pri izbiri lokacije je bilo ključno, da je ALEJA sodobna nakupovalna destinacija v Ljubljani, ki združuje bogato ponudbo modnih, lifestyle in kozmetičnih blagovnih znamk, dobro dostopnost ter kakovostno nakupovalno okolje.

V Notino trgovini so na voljo posebne možnosti za preizkušanje izdelkov in strokovno svetovanje. FOTO: Arhiv ponudnika

Pri pripravi na odprtje so posebno pozornost namenili slovenskemu trgu – preučili so navade in preference domačih kupcev, temu prilagodili ponudbo in storitve ter oblikovali lokalno ekipo, ki kupcem nudi strokovno in osebno svetovanje. "Slovenske stranke so digitalno samozavestne in jih zanimajo tako uveljavljene kozmetične blagovne znamke kot tudi nova odkritja, zaradi česar je ta trg za nas zelo zanimiv. Želimo, da bi naša prva trgovina v Ljubljani postala zaupanja vredna destinacija za kozmetiko in kraj, kjer bomo lahko gradili trdne, dolgoročne odnose z našimi strankami. Veselimo se, da jih bomo lahko sprejeli v trgovini ALEJA in, kar je še pomembneje, da se bomo od njih učili, medtem ko širimo svojo prisotnost v Sloveniji," pravi Justyna Derdzikowska, direktorica maloprodaje pri Notinu.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Gaja Prestor na otvoritvi Notino Aleja Arhiv ponudnika

Teja Jugovic na odprtu trgovine Notino Arhiv ponudnika

Nika Kar in Ajda Sitar Žumer med preizkušanjem izdelkov v trgovini Notino. Arhiv ponudnika

Prijubljena spletna drogerija Notino je otvorila prvo trgovino pri nas. Tam je bila tudi Nika Kar. Arhiv ponudnika







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