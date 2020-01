Notranje ministrstvo odgovarja sindikatu: Uresničili smo večino zahtev

Na napoved opozorilne stavke Sindikata policistov Slovenije so se odzvali tudi na notranjem ministrstvu in zapisali, da so uresničili večino zahtev iz stavkovnega sporazuma, ki so ga vlada in policijska sindikata podpisali leta 2018. Po njihovem mnenju so zahteve sindikata neutemljene. "Njihovi predstavniki se že več kot pol leta ne udeležujejo sestankov," dodajajo.

"Od podpisa stavkovnega sporazuma 27. decembra 2018 nam je uspelo realizirati večino stavkovnih zahtev," so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in dodali, da trenutno potekajo pogajanja v zvezi s kariernim sistemom v policiji. Napoved SPS za opozorilno stavko ocenjujemo kot neutemeljeno. —Ministrstvo za notranje zadeve "Čakamo rezultate primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili, ki je bila v skladu s stavkovnim sporazumom naročena pri neodvisni strokovni instituciji," pojasnjujejo. Urejanje kariernega sistema v policiji je kompleksna problematika, ki jo je treba rešiti celovito, so prepričani. SPS se že več kot pol leta ne udeležuje sestankov na MNZ Štiriurno opozorilno stavko je za 3. februar napovedal le eden izmed dveh policijskih sindikatov, Sindikat policistov Slovenije (SPS). Slovenska policija FOTO: Miro Majcen MNZ je v svojem odzivu zato opozoril, da je SPS "med pogajanji posredoval zelo malo konkretnih predlogov, tisti, ki so jih podali, pa se v veliki meri sploh ne nanašajo na zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma". "Prav tako poudarjamo, da se za razliko od Policijskega sindikata Slovenije predstavniki Sindikata policistov Slovenije že več kot pol leta sploh ne udeležujejo sestankov delovne skupine za pripravo kariernega sistema v policiji," so dodali. Prepričani so, da je vlada vse ostale točke sporazuma izpolnila, s SPS pa se ne strinja le glede tistega dela sporazuma, v katerem se je vlada zavezala, da bo policiji zagotavljala dodatna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini 15 milijonov evrov letno. Z nakupom ustrezne opreme, tehničnih in prevoznih sredstev zagotavljamo tudi pogoje za ustrezno usposobljenost in opremljenost policistk in policistov. —Ministrstvo za notranje zadeve "To zavezo je vlada izpolnila 31. 1. 2019 s sprejetjem posebnega vladnega projekta Varovanje schengenske meje Evropske unije in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Ministrstvu za notranje zadeve je za izvedbo projekta zagotovila 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Izplačila potekajo redno mesečno,"so zapisali na MNZ. Vlada to zavezo razume tako, da se v okviru tega zneska pokrije vse stroške dela, vključno s prispevki delodajalca, medtem ko SPS od vlade zahteva, da bi v okviru tega zneska poplačali le bruto znesek delovne uspešnosti, za plačilo prispevkov pa bi morala vlada zagotoviti dodatna sredstva v višini dobre tri milijone. V zvezi s tem je SPS vložil tožbo na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, o zadevi pa še ni bilo odločeno.