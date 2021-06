Notranje ministrstvo umaknilo sporne sklepe

Notranje ministrstvo je sredi junija začelo vročati sklepe, s katerimi je spreminjalo določbe pogodb o zaposlitvi. Ker so bili ti sklepi za Sindikat policistov Slovenije v določenih delih sporni, so ministrstvo za notranje zadeve pozvali, naj te sklepe umakne in jih nadomesti z novimi.

Ker niso prejeli odgovora, so nato pretekli četrtek ministra za notranje zadeve opozorili, da bo zaradi spornih sklepov prišlo do naklepnega oškodovanja javnih sredstev, ter ga pozvali, naj vzpostavi zakonito stanje. Zaradi iztekanja rokov za vložitev pritožb in neodzivanja notranjega ministrstva so za 127 članov sindikata preko odvetnikov vložili pritožbe, so navedli v objavljenem sporočilu.

Istega dne so s strani pooblaščenca ministra dobili ustno zagotovilo, da bo njihov poziv upoštevan ter izdani novi, ustrezni sklepi. Posledično so v sindikatu počakali z vložitvijo preostalih preko 400 sklepov, kjer je bilo to zaradi rokov mogoče, saj niso želeli povzročati dodatnih stroškov policiji in ministrstvu. Vsak primer vložene pritožbe, ki jih bo moralo povrniti ministrstvo, namreč glede na veljavno odvetniško tarifo znaša 150 evrov.

Člane sindikata, ki so vložili pritožbe preko pooblaščenih odvetnikov pozivajo, naj ne podpisujejo novih sklepov, saj mora notranje ministrstvo odločati o vseh 127 pritožbah in odločitev vročiti odvetniku kot pooblaščencu ter teh sklepov ne more nadomestiti z novimi.

Ministrstvo je kot delodajalec sporne sklepe izdalo zaradi sprememb določb kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki se nanaša na stroške dela. Z izdajo sklepov pa je v več delih bistveno preseglo določbe kolektivne pogodbe in tako enostransko, brez pravne podlage, poseglo v pogodbe o zaposlitvi in nezakonito omejilo pravice, ki jih zaposlenim zagotavlja kolektivna pogodba, so minuli teden ocenili v sindikatu, kjer so dodali, da so bili vsi izdani sklepi nezakoniti.