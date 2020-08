Notranji minister Aleš Hojs zahteva revizijo že zaključenih kriminalističnih preiskav

Notranji minister gre še dlje z navodili in usmeritvami: "Ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da je na podlagi dosedanjih notranjih in zunanjih nadzorov nad delom ali v povezavi z delom Nacionalnega preiskovalnega urada treba povečati učinkovitost in uspešnost njegovih preiskovalcev ter zagotoviti strokovno in nepristransko preiskavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj." Minister pozablja ali pa se spreneveda, da se kriminalistične preiskave odvijajo na podlagi zbranih dokazov s strokovnimi standardi in da kriminaliste usmerja državni tožilec in ne politične stranke.

Minister Hojs torej zahteva, da revizijo nad delom kriminalistov in usmeritvami tožilcev v preiskavah, ki jih je sam določil in izbral, preverijo še neki po njegovem usposobljeni policisti, za katere niso podane "okoliščine o nepristranskosti". Torej je minister prepričan, da so preiskovalci na NPU politične izkaznice, da bodo lahko izbirali med pristranskimi in nepristranskimi preiskovalci? Ali pa si predstavlja delitev na "desne policiste", ki bodo preverjali delo "levih kriminalistov". O kakšni nepristranskosti piše minister generalnemu direktorju policije, ni znano.

Revizijo primerov naj opravijo ustrezno strokovno usposobljeni policisti, ki s posamezno zadevo niso "okuženi" oziroma zanje niso podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom v njihovo nepristranskost, je v dokumentu "Usmeritve in obvezna navodila", zapisal minister Hojs iz stranke SDS. Revizijo zahteva za točno določene kriminalistične preiskave, ki se očitno niso zaključile po željah njegove politične stranke. Kaj takšnega v policiji še niso doživeli in so nad navodili šokirani. Da bi vsebino in zaključke preiskav, ki jih vodijo in usmerjajo tožilci, preverjala politika, se v samostojni Sloveniji na tak način še ni zgodilo. Invazija politike na NPU je nepopisna, največja vladna stranka si je povsem podredila policijo, opozarjajo naši viri.

Za preiskovanje določenih kaznivih dejanj so ustanovljene celo specializirane preiskovalne skupine, v katerih poleg kriminalistov sodelujejo še predstavniki Finančne uprave, Urada za preprečevanje pranja denarja in Komisije za preprečevanje korupcije. Takšne skupine običajno vodijo tožilci Specializiranega državnega tožilstva, ki odločajo, v katero smer gredo preiskave. Tako je bilo tudi v primeru preiskav bančne kriminalitete in na področju zdravstva. Zdaj pa minister Hojs, nezadovoljen z ugotovljenimi dejstvi, odredi, naj strokovnost teh preiskav preverijo še "nepristranski policisti".

Stroka je zgrožena in nevajena takšnega političnega poseganja v vsebino kriminalističnih že zaključenih preiskav. Zagotovo se bo na to moralo odzvati tudi tožilstvo, saj to posredno pomeni tudi preverjanje njihovega strokovnega dela. Ker se vladajoče stranke SDS, SMC, DeSus in Nsi s končnimi rezultati preiskav pač ne strinjajo. In takšni nadzori ne samo da so nedopustni, predstavljajo tudi izjemen pritisk na delo Nacionalnega preiskovalnega urada.

NPU tarča največje vladne stranke

Med Usmeritvami in obveznimi navodili prvemu možu slovenske policije pa je minister še zapisal:"Generalni direktor Policije je dolžan sprejeti vse potrebne organizacijske in kadrovske ukrepe za zagotovitev popolnoma nepristranskega delovanja Nacionalnega preiskovalnega urada." Torej, če prevedemo, minister se predvsem posveča nepristranskemu delovanju NPU, ali drugače povedano, kadar so kazensko ovadeni, ali pa ko so izvedene hišne preiskave pri desnih politikih, kot je bila denimo pri Zdravku Počivalšku, gre za sum, da je bila preiskava pristranska in da je niso opravljali nepristranski preiskovalci. Ko so ovadeni politiki zunaj kroga vlade, pa je vse strokovno in zakonito ter nepristransko.