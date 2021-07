Je Hojs z izjavo o svinjah mislil na slovenskega komisarja Lenarčiča?

Poudaril je, da niso letele na Fransa Timmermansa , temveč na drugega komisarja. "Pozanimajte se, ali je kje v Evropi komisar, ki je bil za to, da se lastni državi sredstva ne dodelijo ali pa blokirajo. Zaenkrat še nihče ni govoril o tem, kako je kdo glasoval. O tem bomo lahko govorili po tem, ko bo to koga začelo zanimati," še razlaga Hojs.

Na Hojsove izjave se je na Koroškem ob robu vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo odzval predsednik republike Borut Pahor: "Mislim, da so to besede, nevredne nekoga, ki zavzema tako visok položaj. Mislim, da zlasti zdaj, ko govori v imenu vlade in naše države in na nek način Sveta Evropske unije, mora biti toliko bolj pazljiv, kaj in kako reče."

Predsednik zato meni, da bi Hojs moral najti način, da se opraviči.