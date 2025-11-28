Svetli način
Minister: 'Zagotoviti je treba, da bodo Romi upoštevali pravni red Slovenije'

Brežice, 28. 11. 2025 16.22 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta na delovnem obisku v jugovzhodni Sloveniji, kjer sta se seznanila z varnostnimi razmerami. "Varnost ni nekaj samoumevnega, temveč dobrina za katero dnevno skrbi več tisoč ljudi," je uvodoma poudaril minister. Z župani jugovzhodne Slovenije se strinjajo, da je treba zagotoviti, da bodo Romi upoštevali pravni red Slovenije. Predstavnike Romov bo pozval, da stopijo korak naprej pri tem, saj bo le tako možna integracija na dolgi rok, je napovedal. Zaenkrat na območju ostaja povečana policijska prisotnost.

Minister in Petrič sta se sestala z župani Brežic, Šentjerneja in Škocjana, sledijo predstavniki štirih romskih naselij, obiskala pa sta tudi policijsko patruljo, ki s predstavniki finančne uprave izvaja nadzor. Kot je poudaril po srečanju z župani, je treba zagotoviti, da bodo Romi upoštevali pravni red Slovenije. Predstavnike romske skupnosti bo pozval, da stopijo korak naprej v tej smeri, je napovedal. 

Na vprašanje o kritikah Šutarjevega zakona je dejal: "Šutarjev zakon je prinesel določena pooblastila, tu je veliko varovalk, bistveno sporočilo pa je, tisti, ki bodo kršili ta zakon, bodo kaznovali. Ta zakon je usmerjen proti kriminalu in kriminalcem, zato se z njim strinjam, saj je imela Policija doslej dokaj zvezane roke." 

"Zaenkrat je to še vedno varnostno tvegano področje in bo tu še vedno povečano število predstavnikov Policije in ostalih inšpekcij," je dodal minister.  

Civilna iniciativa Glas ljudstva si prizadeva za ustavno presojo Šutarjevega zakona

Šutarjev zakon, ki je že v veljavi, posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim uvaja možnost vstopa v stanovanja brez sodne odredbe in tehnični nadzor na varnostno tveganih območjih, vpeljal pa je višje kazni za nasilništvo. DZ ga je sprejel na predlog vlade po tistem, ko je v Novem mestu v napadu umrl 48-letnik. Napada je osumljen pripadnik romske skupnosti.

Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije.
Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije. FOTO: Bobo

Civilna iniciativa Glas ljudstva išče pravne možnosti za ustavno presojo zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma Šutarjevega zakona. Menijo, da je DZ zakon sprejel nepremišljeno, nepregledno in nestrokovno. Pristojni imajo že dovolj vzvodov in možnosti za preganjanje kriminala, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zapisali so, da Šutarjev zakon krepi in širi pooblastila policije in finančne uprave, po drugi strani pa socialne pravice in pravice, namenjene družinam, uporablja kot orodje kaznovanja.

Opozorili so, da so najvišji predstavniki oblasti med sprejemanjem zakona nevarno posploševali in krivdo za posamezna kazniva dejanja pripisovala celotni romski skupnosti. Ta je že marginalizirana in tarča stigmatizacije.

