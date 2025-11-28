Minister: 'Zagotoviti je treba, da bodo Romi upoštevali pravni red Slovenije'

Minister in Petrič sta se sestala z župani Brežic, Šentjerneja in Škocjana, sledijo predstavniki štirih romskih naselij, obiskala pa sta tudi policijsko patruljo, ki s predstavniki finančne uprave izvaja nadzor. Kot je poudaril po srečanju z župani, je treba zagotoviti, da bodo Romi upoštevali pravni red Slovenije. Predstavnike romske skupnosti bo pozval, da stopijo korak naprej v tej smeri, je napovedal.

Na vprašanje o kritikah Šutarjevega zakona je dejal: "Šutarjev zakon je prinesel določena pooblastila, tu je veliko varovalk, bistveno sporočilo pa je, tisti, ki bodo kršili ta zakon, bodo kaznovali. Ta zakon je usmerjen proti kriminalu in kriminalcem, zato se z njim strinjam, saj je imela Policija doslej dokaj zvezane roke."

"Zaenkrat je to še vedno varnostno tvegano področje in bo tu še vedno povečano število predstavnikov Policije in ostalih inšpekcij," je dodal minister.