Ministri EU podprli odpravo nadzora na notranjih mejah z Romunijo in Bolgarijo

"To je velika zmaga za Bolgarijo in Romunijo, pa tudi za vso Evropo," je na družbenem omrežju X ob novici, da so ministri potrdili odpravo nadzora na kopenskih mejah z Bolgarijo in Romunijo, zapisalo madžarsko predsedstvo Sveta EU.

Romunski notranji minister Catalin Predoiu pa je že pred odločitvijo poudaril, da bo Romunija okrepila schengen. "Pripravljeni smo na to, da bomo še naprej zvest in trden partner schengenskega območja. Skupaj s komisijo in drugimi državami članicami bomo delali, da bomo še utrdili svoj položaj," je povedal.