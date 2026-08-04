Notranji ministri EU o vdoru migrantov v Ceuto

Iz Maroka v Ceuto je nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov

Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi in irskemu predsedstvu Sveta EU. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Italija, zagovornica stroge politike na področju migracij, je spričo dogajanja v Ceuti začasno prekinila schengenski dogovor s Španijo.

Von der Leyen je v ponedeljek v odgovoru Sanchezu današnje srečanje označila za priložnost za nauke iz dogajanja v Ceuti. Poudarila je, da izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost.