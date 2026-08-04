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Notranji ministri EU o vdoru migrantov v Ceuto

Bruselj, 04. 08. 2026 08.55 pred 6 dnevi 1 min branja 11

Avtor:
N.L.
Iz Maroka v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov

Notranji ministri držav članic EU se bodo sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.

Iz Maroka v Ceuto je nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov
Iz Maroka v Ceuto je nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov
FOTO: Profimedia

Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi in irskemu predsedstvu Sveta EU. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Italija, zagovornica stroge politike na področju migracij, je spričo dogajanja v Ceuti začasno prekinila schengenski dogovor s Španijo.

Von der Leyen je v ponedeljek v odgovoru Sanchezu današnje srečanje označila za priložnost za nauke iz dogajanja v Ceuti. Poudarila je, da izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost.

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V Bruselj pisalo tudi 22 držav

Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov o Ceuti so na von der Leyen, Costo in irsko predsedstvo Sveta EU v petek tudi naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. V njem so predlagali, da bi na videokonferenci uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer.

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Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi naj bi na današnji videokonferenci predstavil predlog Rima, da bi na ravni EU vzpostavili centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po t.i. albanskem modelu.

ceuta migranti bruselj
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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
04. 08. 2026 14.47
Ne glede na vzroke - po nekaterih podatkih je maroška policija migrantom govorila, da Španija sprejema migrante (kar je v bistvu res), pa bi morala biti meja branjena. N takšen način nekaj milijonov migrantov lahko brez orožja zasede Evropo. Ter si Evropejce vzamejo za sužnje. Saj se Evropejec ne sme braniti.
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-1
1 2
Arlo
04. 08. 2026 12.55
Ceuta je špansko ozemlje, ki se nahaja v Afriki. Od tu do Evrope (Gibraltar) je 20Km plavanja. Ni panike.
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+1
2 1
patogen
04. 08. 2026 14.42
Če se mu v Ceuti prizna azil, bo nadaljeval pot oziroma ga bodo taksirali na destinacijo.
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+1
2 1
Morgoth
04. 08. 2026 10.00
Poglejte malo koliko črnih se sprehaja po Ljubljani zadnje 3 leta!!!
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+5
7 2
petb
04. 08. 2026 09.44
Naš notranji minister o Ceuti, nič pa v zvezi s prijateljsko stranko Resnica in njenem članu Mijiču. Pa je to za nas tisti problem, ki nas mora skrbeti.
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-1
3 4
Tami69
04. 08. 2026 13.41
To skrbi tebe in =0 ?
Odgovori
-2
0 2
patogen
04. 08. 2026 14.43
Za Zokijevih 30 odpisanih milijonov te seveda ne skrbi.
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-2
0 2
FIRBCA
04. 08. 2026 09.23
ni bil napad na eno mesto vendar na dve podrobnosti je treba bolj napisati ne samo da se rajo deli na dva pola. Ni migracijski valj temvec udor v drzavo kaj se lahko sedaj predctavljajo vruge drzave po svetu za EU. da smo slozni al kimavcki. Tako kod sefi bank recejo tako EU kimavcki delajo.
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+1
3 2
biggie33
04. 08. 2026 09.05
Sem velik zagovornik remigracije, ampak bodimo objektivni.. na podlagi česa si Španija lasti ti dve enklavi na ozemlju Maroka?! Tudi Gibraltar bi moral biti španski, Falklandski otoki pa argentinski.. zadeve so čisto preproste..
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+2
6 4
Verus
04. 08. 2026 09.09
Točno to. Jaz sem tudi nasedel narativi, da je vdor v Španijo, v resnici je pa to tipičen primer kolonialnih sil, ki si kar prisvojijo tujo deželo. V tem primeru sem celo na strani Maročanov, ki so v bistvu prišli NA SVOJO zemljo. Čeprav se trudim močno preverjati vsako informacijo, sem tukaj tudi sam nasedel ideji o nekakšni invaziji, pri čemer sem povsem prezrl (klasična nevednost) dejstvo, da gre za ozemlje, na katerem so resnični tujci ŠPANCI. Ta svet je tako umazan, tako nefer, tako zlagan, da je groza
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+3
5 2
patogen
04. 08. 2026 14.45
Pozabil si napisati, da bi pa Istambul moral biti bolgarski ali grški. Na podlagi česa si Turki lastijo del Evrope?
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-2
0 2
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