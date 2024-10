Notranji strokovni nadzor v ZD Slovenska Bistrica ni ugotovil nepravilnosti

Za strokovni nadzor so se v ZD Slovenska Bistrica odločili po tistem, ko je bilo 30. septembra ob vpisovanju pacientov k novi zdravnici družinske medicine veliko gneče in tudi nejevolje. Nova zdravnica je namreč v nekaj urah zapolnila vsa razpoložljiva mesta. K zdravnici so vpisali med 1200 in 1300 oseb, saj je imela na voljo 1895 glavarinskih količnikov.

"Notranji strokovni nadzor ni ugotovil nepravilnosti, saj so izbire osebnega zdravnika potekale v skladu z veljavno zakonodajo in tudi pri pregledu niso našli nepodpisanih obrazcev za izbiro. Vse izbire so podpisane," je v današnjem pisnem odgovoru navedla direktorica Sedmak.

Kot je še pojasnila, imajo v ZD Slovenska Bistrica z zdravniki zapolnjene vse programe družinske medicine in tudi vsi presegajo kvoto glavarinskih količnikov. Na spletni strani ZD Slovenska Bistrica so sicer isti dan, ko je potekalo vpisovanje k novi zdravnici, nato objavili obvestilo, da v njihovem ZD ni več možno izbirati osebnega zdravnika ali pediatra.