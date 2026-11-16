Nov baterijski tramvaj prvič zapeljal po mestnih cestah

Ljubljana je prvo mesto v Evropi, ki je začasno dobilo nov baterijski tramvaj. Ta je tudi prvič zapeljal po mestnih cestah. Gre za nekakšen hibrid med avtobusom in tramvajem, nad katerim so bili ljudje, ki so ga spremljali z ulic, navdušeni. Vozita ga lahko le dva voznika s posebno licenco. Kaj pa je pokazala prva testna vožnja? In kdaj bo baterijski tramvaj zares vozil po ljubljanskih cestah?