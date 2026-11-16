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Slovenija

Nov baterijski tramvaj prvič zapeljal po mestnih cestah

Ljubljana, 16. 11. 2026 20.00 pred 46 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Tanja Volmut
Prvi baterijski tramvaj v Ljubljani

Ljubljana je prvo mesto v Evropi, ki je začasno dobilo nov baterijski tramvaj. Ta je tudi prvič zapeljal po mestnih cestah. Gre za nekakšen hibrid med avtobusom in tramvajem, nad katerim so bili ljudje, ki so ga spremljali z ulic, navdušeni. Vozita ga lahko le dva voznika s posebno licenco. Kaj pa je pokazala prva testna vožnja? In kdaj bo baterijski tramvaj zares vozil po ljubljanskih cestah?

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KOMENTARJI5

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pljuvamnakarbid
16. 11. 2026 20.49
Mene moti, da sta samo 2 voznika z ustrezno licenco. Torej, enega uščipne v križu, drugi dobi gripo, pa bo tale tramvaj stal na mestu.
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0 0
Slovener
16. 11. 2026 20.38
Pa je Zoki potegnu asa iz rokava pred drugim krogom. Samo po fotografijah sodeč to ni ne tramvaj in ne avtobus. Včasih smo temu rekli pol tič, pol miš !
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-1
0 1
Artechh
16. 11. 2026 20.31
navaden avtobus ... z masko
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+0
1 1
Mortir
16. 11. 2026 20.30
Super zadeva. Sam 3 leta za uvedbo??? A res ne znamo nič hitrej narest kot v "letih"
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-2
0 2
galeon
16. 11. 2026 20.10
To ni noben hibrid. Vozi s kolesi po cesti in zato je navaden avtobus. In danes je kršil predpise, ki določajo največjo dovoljeno dolžino vozil v Sloveniji in za ta zglobni avtobus znaša največ 18,75m. in neumna policija se še vozi v tem avtobusu in sodeluje pri prekršku. Ni čudno, da vse propada.
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+6
8 2
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