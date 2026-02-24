Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša in Janković drug drugega primerjata s Smodejem

Ljubljana, 24. 02. 2026 19.58 pred 22 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Danica Jovanović
Zoran Janković in Janez Janša

Janez Janša je na sobotni konvenciji stranke SDS vladi med drugim očital, da je iz okoljske politike naredila "referat za potencialno ekološko katastrofo v obliki kanala C0". Ob tem pa se je obregnil tudi ob ljubljanskega župana Jankovića, za katerega pravi, da je – tako kot Dušan Smodej – varen pred roko pravice. Janković pa Janši odgovarja, da je Smodeju pri nesprejemanju pošte vzor prav prvak SDS.

Kmalu po prihodu Janeza Janše na oder sobotne konvencije stranke SDS je v svojem govoru vladni koaliciji očital: "Iz okoljske politike so naredili referat za podporo Zoranu Jankoviću in njegovi potencialni ekološki katastrofi v Ljubljani v obliki kanala CO." 

Za 48 kilometrov dolg kanal, od katerih jih gre 12 kilometrov skozi Ljubljano, so na Mestni občini Ljubljana dobili osem gradbenih dovoljenj, pa je danes pojasnjeval ljubljanski župan Zoran Janković. "Tisto, kar je veselje – on govori o ekološki katastrofi. Jaz se moram tudi njemu in njegovi vladi zahvalit, kajti dve gradbeni dovoljenji smo dobili v času vlade Janeza Janše, leta 2021 in obe sta pravnomočni," je dejal Janković.

Zato žogico Janković Janši vrača z vprašanjem: "Ali takrat niso vedeli, kaj delajo? Ali sedaj ne vedo, kaj delajo?"

Janša ljubljanskemu županu sicer očita tudi izogibanje pravosodnim organom, pri čemer ga je primerjal z Dušanom Smodejem, umetnikom in vodjo društva Fotopub, ki ga bremenijo obtožbe o omamljanju, fizičnem nasilju in spolnih zlorabah, a mu obtožnice ne morejo vročiti, ker je v tujini. 

"Gre predvsem za to, da sta Zoran Janković in Dušan Smodej varna pred roko pravice," je dejal Janša.

Janković pa mu na to odgovarja: "Tokrat se pa jaz malo smejim in pravim: Gospod Janez Janša, po moje ste bili vi vzor z vašim nesprejemanjem pošte gospodu Smodeju, tako da se vidva dajta kar pomenit sama, če se srečata."

Ljubljanski župan je še dodal, da se vabilom sodišča vedno odzove in da ga prihodnji teden čaka nov obisk te institucije.

janez janša zoran janković dušan smodej

Mobilnost za mnoge vsakdanja bolečina

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bučman
24. 02. 2026 20.27
Hvala Zoran in Robi ,ko sta skupaj sta nepremagljiva.
Odgovori
0 0
BMReloaded
24. 02. 2026 20.27
Spet otroski vrtec...pa to
Odgovori
0 0
Bučman
24. 02. 2026 20.23
Zoran je za nas ,ki smo volili Robija veliko upanje
Odgovori
-1
1 2
fljfo
24. 02. 2026 20.27
Ne bo vam uspelo z manjšino...Se bomo pa uprli, če bo treba.
Odgovori
0 0
peresni
24. 02. 2026 20.21
Kriminalce je JJ podučil, kako ne spoštovati in izigravati pravno državo. Tak bi moral biti v zaporu ..ne pa imeti pravico sploh kandidirati... podn in sramota.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 1. marcem višji socialni transferji
S 1. marcem višji socialni transferji
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543