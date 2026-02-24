Janša in Janković drug drugega primerjata s Smodejem

Kmalu po prihodu Janeza Janše na oder sobotne konvencije stranke SDS je v svojem govoru vladni koaliciji očital: "Iz okoljske politike so naredili referat za podporo Zoranu Jankoviću in njegovi potencialni ekološki katastrofi v Ljubljani v obliki kanala CO."

Za 48 kilometrov dolg kanal, od katerih jih gre 12 kilometrov skozi Ljubljano, so na Mestni občini Ljubljana dobili osem gradbenih dovoljenj, pa je danes pojasnjeval ljubljanski župan Zoran Janković. "Tisto, kar je veselje – on govori o ekološki katastrofi. Jaz se moram tudi njemu in njegovi vladi zahvalit, kajti dve gradbeni dovoljenji smo dobili v času vlade Janeza Janše, leta 2021 in obe sta pravnomočni," je dejal Janković.

Zato žogico Janković Janši vrača z vprašanjem: "Ali takrat niso vedeli, kaj delajo? Ali sedaj ne vedo, kaj delajo?"

Janša ljubljanskemu županu sicer očita tudi izogibanje pravosodnim organom, pri čemer ga je primerjal z Dušanom Smodejem, umetnikom in vodjo društva Fotopub, ki ga bremenijo obtožbe o omamljanju, fizičnem nasilju in spolnih zlorabah, a mu obtožnice ne morejo vročiti, ker je v tujini.

"Gre predvsem za to, da sta Zoran Janković in Dušan Smodej varna pred roko pravice," je dejal Janša.

Janković pa mu na to odgovarja: "Tokrat se pa jaz malo smejim in pravim: Gospod Janez Janša, po moje ste bili vi vzor z vašim nesprejemanjem pošte gospodu Smodeju, tako da se vidva dajta kar pomenit sama, če se srečata."

Ljubljanski župan je še dodal, da se vabilom sodišča vedno odzove in da ga prihodnji teden čaka nov obisk te institucije.