Nov center za preskrbo s cepivi predvidoma odprt junija 2026

NIJZ cepilnim centrom po državi vsako leto dostavi od 600.000 do 700.000 odmerkov cepiv, med pandemijo covida-19 pa je ta številka presegla 3,5 milijona, je dodal. Nov logističen center bo po njegovih zagotovilih omogočal dobro oskrbo s cepivi tudi v izrednih razmerah.

Prebivalci in prebivalke Slovenije si po besedah Prevolnik Rupel zaslužijo stabilno in varno okolje za pripravo in skladiščenje cepiv, ki bo zagotavljalo dobro oskrbo tako v normalnih časih kot tudi v izrednih razmerah. Pri tem je izrazila upanje, da bo prenova objekta potekala po načrtih in bo končana v enem letu.

Kot so pojasnili na NIJZ, je bil objekt novega logističnega centra kupljen januarja 2023 s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,55 milijona evrov. Vrednost investicije za prenovo in prilagoditev objekta je okoli 2,8 milijona evrov, je danes pojasnil v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki. Gradbeno dovoljenje za objekt so po njegovih besedah pridobili marca letos. V preteklem mesecu so podpisali pogodbo za pričetek del, ki so se že začela.

Center naj bi bil uradno odprt junija 2026, cepiva pa bodo na lokacijo prispela že prej, saj sta predhodno predvidena dva meseca testiranja hladilnih pogojev, je dodal. Po njegovih besedah je bil pogoj za izbiro lokacije dovolj veliko mesto za shranjevanje nujno potrebnih cepiv in dodatnih zalog za pokrivanje potreb državljanov Slovenije.

Nov logističen center bo po pojasnilih NIJZ vseboval tri hladilne komore za shranjevanje cepiv na temperaturi od dve stopinji Celzija do osem stopinj Celzija, eno zamrzovalno komoro za shranjevanje cepiv na temperaturi od -25 do -15 stopinj Celzija in šest zamrzovalnikov za shranjevanje cepiv na temperaturi od -90 do -60 stopinj Celzija. Prav tako bo v stavbi prostor za shranjevanje zdravil na sobni temperaturi in prostor za skladiščenje dodatnega materiala, kot je cepilni pribor.

Do zdaj so na NIJZ cepiva shranjevali v lastnih prostorih na Trubarjevi cesti 2 in v najetih kapacitetah pri zunanjem izvajalcu Salusu. Stroški najema dodatnih skladiščno-distribucijskih kapacitet so lani po pojasnilih NIJZ znašali 150.000 evrov brez DDV.

Ministrica Prevolnik Rupel se je pred ogledom lokacije novega logističnega centra udeležila delovnega sestanka s širšim vodstvom NIJZ o ključnih dosežkih in izzivih inštituta. Kot je za medije pojasnil Gabrovec, so govorili o več aktualnih izzivih, predvsem o čakalnih dobah, dostopnosti do zdravstvene oskrbe in preventivnih dejavnostih.

Prevolnik Rupel je dodala, da je besedah tekla tudi o izboljšanju oziroma optimizaciji delovanja centrov za krepitev zdravja, dotaknili pa so se tudi kalkulatorja za zmanjšanje ogljičnega odtisa v zdravstvu, ki ga vzpostavljajo.