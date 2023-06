Nova neslavna rekorderja: Francoz po avtocesti 224, Švicar 201 km/h

Stacionarni merilnik hitrosti je v četrtek popoldne izmeril hitrost voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo na avtocesti A1, iz smeri Slovenske Bistrice proti Mariboru, vozil s hitrostjo 224 km/h, so sporočili s PU Maribor.

Državljana Francije so ustavili policisti PPP Maribor in mu izrekli kazen v višini 1200 evrov. Izrekli so mu tudi devet kazenskih točk.

Švicar na pomurski avtocesti divjal 201 km/h

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so včeraj, malo po 16. uri, na pomurski avtocesti A5, izven Murske Sobote v smeri Lendave ustavili državljana Švice. Voznik osebnega avtomobila znamke Rolls Royce je vozil s hitrostjo 201 km/h, kljub temu, da je hitrost tam omejena na 110 km/h.

Policisti so kršitelju izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Murska Sobota.