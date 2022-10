Nov dan pogajanj: tudi o plačnem predlogu za zdravnike

Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo nadaljevali pogajanja o plačah. Pogovore nadaljujejo po tistem, ko je vlada sindikatom poslala še izhodišča za plačno skupino E1, torej zdravnike in zobozdravnike. Sindikati so namreč želeli celotno vladno opredelitev do nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu.

Sindikati so vladni predlog po pogajanjih minuli teden ocenili kot pomanjkljiv, ne samo da ni vseboval predloga za plačno skupino E1, ampak tudi ne za plačno skupino E3, medicinskih sester, in celotno plačno skupino J. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je namreč izhodišča želel predstaviti zdravniškemu sindikatu Fides, ki je za 19. oktober napovedal stavko. icon-expand Zdravstveni delavci FOTO: Shutterstock Kaj je vlada ponudila zdravnikom, ki sicer zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema, uradno še ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi mladim zdravnikom ponudili največ štiri, večinoma pa tri plačne razrede več. Tisti zdravniki specialisti, ki so trenutno najvišje na plačni lestvici, bi dobili en plačni razred, a bi se odprla možnost napredovanja nad sedanjo najvišjo uvrstitev v 57. plačni razred. Pri tem naj bi bil v vse predlagane višje uvrstitve po neuradnih informacijah že vključen en plačni razred, dogovorjen s plačnim dogovorom za vse sindikate javnega sektorja. V sindikatih zdravstva in socialnega varstva ob tem pričakujejo, da bodo pogajanja potekala tudi za plačno skupino E3, kamor spadajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, česar v predlogu, ki so jim ga posredovali z ministrstva, ni. Stališče vladne strani je namreč, da so z dogovorom novembra lani rešili vse, a je bilo takrat veliko delovnih mest deležnih dviga zgolj za en ali dva plačna razreda in ostajajo še nekatere druge anomalije, je minuli teden pojasnila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.