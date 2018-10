Nov davek na nepremičnine kot kaže leta 2020

Priprava novega sistema obdavčitve nepremič nin se je nadaljevala tudi med menjavo vlade in ministrstvo za finance meni, da bi lahko osnutek zakona o davku na nepremič nine v javno obravnavo poslalo konec novembra. V letu 2019 bi lahko bil zakon sprejet in hkrati izvedeno novo vrednotenje nepremič nin. Prva odmera davka je načrtovana v letu 2020.

Ministrstvo želi čim širšo davčno osnovo oz. zajetje čim širšega kroga nepremič nin - da ne bi bilo izjem - kar bi omogočilo nižje davčne stopnje. Zajete bi bile tako npr. tudi nepremič nine v lasti države in cerkve.

Obdavčene tudi državne in cerkvene nepremič nine?

O višini davčnih stopenj ali morebitnih oprostitvah ministrstvo še ne more govoriti, ker da je še veliko odvisno od strokovnega in političnega usklajevanja.

Predvideno je, da bo prihodek od tega davka v celoti prihodek občin. Izplen od obdavčitve nepremič nin, ki so sedaj zajete v sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, naj bi ostal na sedanji ravni - letos po predvidoma dosegel 230 milijonov evrov - ocenjujejo pa, da bo celoten izkupiček zaradi dodatno vključenih nepremič nin, ki jih nadomestilo sedaj ne zajema, za 20 do 30 odstotkov višji.

Geodetska uprava načrtuje, da bo lahko vlada do konca julija 2019 sprejela uredbo o modelih vrednotenja. Sledil bo pripis vrednosti nepremičnin in lastniki naj bi avgusta po pošti prejeli obvestila o pripisani vrednosti njihovih nepremičnin.

Lastniki bodo lahko takrat začeli postopek za uveljavljanje posebnih okoliščin, če bodo menili, da te bistveno, vsaj v 20 odstotkih, vplivajo na vrednost nepremičnine - kot so mikrolokacija, kakovost gradnje in zunanji vplivi (poškodbe zaradi neurij, plazov ...). O upoštevanju posebnih okoliščin bo lastnik prejel odločbo, na katero bo mogoča pritožba.

Ministrstvo meni, da bo v novem zakonu upoštevalo vse pripombe ustavnega sodišča, ki je leta 2014 razveljavilo takratni zakon o davku na nepremičnine - tako bodo med drugi bistveni elementi davčne osnove opredeljeni v samem zakonu in lastniki bodo imeli možnost pritožbe.

Gurs je v štirih letih podatke o nepremičninah bistveno izboljšal, zatrjujejo pristojni. Lastnikom sporočajo, da lahko podatke v evidencah uredijo kadarkoli, in jih pozivajo, naj s tem ne čakajo na obvestila o vrednotenju ali celo na davčno odločbo.

Glede določila v koalicijskem sporazumu, da bodo uvedli "davek na nepremičnine in premoženje, ki bo bolj obdavčil lastnike več ter večjih nepremičnin", na ministrstvu niso konkretni in rešitev pričakujejo v koalicijskih usklajevanjih. Ustavno sodišče je namreč leta 2014 kot neustavno ocenilo tudi uvedbo različnih davčnih stopenj za istovrstne nepremičnine.